Bakü'de bir gece kulübünde patlama meydana geldi - Son Dakika
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Bakü'de bir gece kulübünde patlama meydana geldi

03.04.2022 14:32

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir gece kulübünde meydana gelen şiddetli patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir gece kulübünde meydana gelen şiddetli patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir gece kulübünde şiddetli patlama meydana geldi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00 sıralarında Bakü'nün merkezindeki Terlan Aliyarbeyov Sokağı'nda bulunan gece kulüplerinden birinde patlama olduğu ve yangın çıktığı belirtildi. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ve yangının kısa sürede söndürüldüğü ifade edilirken, ilk belirlemelere göre patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır olmak üzere 37 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Ayrıca gece kulübündeki patlamanın, tüp patlaması nedeniyle meydana geldiği aktarıldı.

(CC-AŞ-D)

Bakü'de bir gece kulübünde patlama meydana geldi
Bakü'de bir gece kulübünde patlama meydana geldi
Bakü'de bir gece kulübünde patlama meydana geldi

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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: 'Bakü'de dün gece saatlerinde meydana gelen patlama neticesinde can kaybı ve yaralılar olduğunu üzüntüyle öğrendik. Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı: 'Bakü'de dün gece saatlerinde meydana gelen patlama neticesinde can kaybı ve yaralılar olduğunu üzüntüyle öğrendik. Son dakika: Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı Son dakika: Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı

Azerbaycan, Patlama, Bakü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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