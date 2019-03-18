Bakü'de "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı"

Azerbaycan İktisat Üniversitesinde (UNEC) Bakü Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi.

Azerbaycan İktisat Üniversitesinde (UNEC) Bakü Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi.



Etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Bakü YEE Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir, TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, UNEC Türk Dünyası İşletme Fakültesi (TÜDİFAK) Dekanı Doç. Dr. Hayati Beşirli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Saygı duruşuyla başlayan, iki ülkenin milli marşlarının okunduğu etkinlikte konuşan TÜDİFAK Dekanı Beşirli, Türk milletinin 104 yıl önce yek vücut Çanakkale Savaşı'nı kazandığını, bugün de aynı şekilde Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik savaşı kazanacaklarını belirtti.



Beşirli, "Asil Türk milletinin fertleri olarak bu vatanı hiçbir şekilde terk etmeyeceğiz. Bu bilinci kardeşimiz olan Azerbaycan'ın manevi desteğiyle sürdürüyoruz." dedi.



Bakü YEE Müdürü Özdemir, tarihteki bazı hadiselerden ders alınması gerektiğini söyleyerek ders alınmazsa tarihin tekrarlanacağını belirtti.



Çanakkale Savaşı'na giden tarihi süreçten bahseden Özdemir, "Vatanımızı düşman çizmeleri çiğnemesin diye lise talebeleri dahil çok sayıda kahraman, memleketin her tarafından Çanakkale'ye koştu. Millet, vatanın birliğine kastedileceğini fark etti, acımasızca saldıran kalleşlerin önüne dikilip onları yerle bir etti. O günden bugüne Çanakkale ruhu devam etmektedir." şeklinde konuştu.



Çanakkale Zaferi'yle ilgili videoların izlendiği etkinlik, öğrencilerin müzik ve tiyatro gösterileri, şiir dinletileriyle devam etti.

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