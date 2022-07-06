Bakü'de, Caspian Enerji Forumu'nun "Türkiye-Azerbaycan ilişkileri" oturumu yapıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Caspian Enerji Forumu'nun Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik özel oturumu yapıldı.

Oturuma, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan İhraç ve Yatırım Teşvik Ajansı Başkanı Yusif Abdullayev, Türk ve Azerbaycanlı iş adamları katıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk ve Azerbaycanlı iş insanlarının bölgesel gerçeklere ve küresel gelişmelere uygun yeni stratejilerde, yol haritalarında ve yatırım kararlarında buluşmasına zemin hazırlayan çalışma ve toplantıları değerli bulduğunu söyledi.

Dünya çapında büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığını, bunun firmaları etkilediği gibi insanların hayatını, alım gücünü, refahını ve gelecek planlarını da etkilediğini belirten Bağcı, krizlerin salgınla daha da tetiklendiğini kaydetti.

Bağcı, salgının etkisinin halen devam ettiğini vurgulayarak "Pandemi, teknoloji ile ilişkimizi yeniden sorgulamamızı gerektirdi. Dijitalleşme ile ilişkimiz giderek arttı. Firmalar da dijital pazarın önemini daha iyi kavradı ve buna göre pozisyon oldu. Dünya çapındaki değişim ve dönüşüm güvenlik, gıda ve gaz konusunu da gündeme taşıdı. Ülkeler ve bölgesel aktörler olarak 3 konuda eylem ve stratejik geliştirmemizi de zorunlu kıldı." dedi.

Güvenlik, gıda ve gaz konusunun önemini örneklerle anlatan Bağcı, "Son dönemde yaşanan değişim ve dönüşümleri eğer iyi anlamazsak, iyi analiz etmezsek, üzerimizdeki etkilerini göremezsek iyi bir strateji ortaya koyamaz ve doğru kararlar alamayız. Jeopolitiği ve yeni gerçeklikleri iyi yakalamış, gündelik değil vizyon sahibi, geleceği ön gören bir dış politika ve diplomasi takip etmek zorundayız. Türkiye ve Azerbaycan tam da bunu yapmaktadır, realiteyi iyi kavramıştır. Türkiye ve Azerbaycan jeopolitiği iyi yakalamıştır ve bu jeopolitikte uygun bir aksiyon, bir iş birliği modeli geliştirdi. 15 Haziran 2021'de Kafkasların incisi Şuşa'da bir beyanname imzalanmıştır ve stratejik iş birliğimiz müttefiklik düzeyine çıkmıştır. Bu, sadece askeri ve enerji alanlarında değil olabilecek bütün alanlarda iş birliğini geliştirme ve derinleştirme iradesidir." diye konuştu.

Türk iş kuruluşları Caspian Energy Club'la memorandum imzaladı

Etkinlikte, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) ve Azerbaycan-Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) ile Caspian Energy Club arasında memorandumlar imzalandı.

Caspian Energy Club Başkanı Telman Aliyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3 ayda bir spesifik konularda Caspian Enerji Forumu'nun özel oturumlarını yapacaklarını belirtti.

Aliyev, amaçlarının Türk ve Azerbaycanlı iş adamlarının birbirini tanıyıp daha iyi "networking" kurması olduğunu bildirdi.