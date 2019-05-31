Son Dakika Haberleri: Bakü'de ebru, tezhip ve çini sergisi
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Bakü'de ebru, tezhip ve çini sergisi

1 saat önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Yunus Emre Enstitüsü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK) tarafından organize edilen ebru, tezhip ve çini kurslarını bitiren kursiyerlerin sergisi açıldı.

Bakü'de ebru, tezhip ve çini sergisi, System.String[]
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Yunus Emre Enstitüsü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK) tarafından organize edilen ebru, tezhip ve çini kurslarını bitiren kursiyerlerin sergisi açıldı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen serginin açılışına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Özoral, etkinlikte yaptığı konuşmada, geleneksel eserlerin gelecek nesillere aktarılmasının, kültürün yaşatılması demek olduğunu söyledi.
Kültür ve geleneklerin yaşatılarak yeni nesillerle paylaşılması konusunda Türkiye'de son yıllarda çok önemli adımlar atıldığını belirten Özoral, tezhip, çini ve ebru sanatına ilgilinin arttığını kaydetti.
Özoral, "Geçmişten geleceğe köprü kurup kültürümüzün inci tanelerini gelecek nesillere aktarmak çok mühim bir iş. Bunu Bakü'de yaşattığı için Yunus Emre Enstitüsüne ve BUSMEK'e teşekkür ederiz." dedi.
Serginin açılışı öncesinde kursları başarıyla bitirenlere sertifikaları takdim edildi.
Etkinlikte kursiyerlerin 56 ebru, 25 tezhib ve 20 çini eseri sergilendi.
Bakü Yunus Emre Enstitüsünde Ekim 2018'de başlayan kursta, BUSMEK eğitimcileri Yasin Elmas ve Gülsüm Elmas, 8 ay boyunca 208 saat ebru ve tezhib, 104 saat çini kursu verdi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:46 Kaynak: AA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan, Bakü, Güncel
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