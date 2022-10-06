Bakü'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı işlediği suçlar anlatıldı - Son Dakika
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Bakü'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı işlediği suçlar anlatıldı

06.10.2022 14:15

Azerbaycan Başsavcılığı ile Dışişleri Bakanlığı, 1988'den bugüne kadar Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ve yasa dışı Ermeni silahlı grupları tarafından Azerbaycan'a karşı işlenen suçlar hakkında brifing düzenledi.

Azerbaycan Başsavcılığı ile Dışişleri Bakanlığı, 1988'den bugüne kadar Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ve yasa dışı Ermeni silahlı grupları tarafından Azerbaycan'a karşı işlenen suçlar hakkında brifing düzenledi.

Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Memmedov'un konuşma yaptığı brifinge, Azerbaycan'daki diplomatik misyon temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Başsavcı Aliyev, bazı ülkelerin, onların Azerbaycan'daki büyükelçilerinin ve üst düzey yetkililerinin, Azerbaycan askerleri olduğu iddia edilen kişilerin Ermeni askerlerine hakaret ettiği görüntülerle ilgili tek taraflı tutum sergilediklerini bildirdi.

Aliyev, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan askerlerine yönelik hakaret içeren görüntülerin de paylaşıldığını belirterek "Azerbaycan'da Ermenistan askerlerine ve Ermeni mezar taşlarına hakaret eden 4 asker yargılandı ve hüküm giydi. Fakat Ermenistan bu hususta hiçbir şey yapmadı. Ermenistan'da kimse kovuşturmaya tabi tutulmadı. Biz bu videoları soruşturuyoruz ve somut sonuçlar alacağız. Biz bazı büyükelçiliklerin tutumunu, soruşturmamıza baskı olarak görüyoruz. Ancak Azerbaycan hükümetine baskı uygulanması kabul edilemez. Elimizde bugüne kadar Ermeniler tarafından öldürülen ve hakarete uğrayan Azerbaycan askerlerinin ve sivillerin görüntüleri var." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Memmedov da Ermenistan yönetiminin Azerbaycan'a karşı işlediği suçları inkar etme yaklaşımı içerisinde olduğunu söyledi.

Bazı ülkelerin Azerbaycan'ı suçladığını ve eleştirdiğini hatırlatan Memmedov, "Ancak uluslararası kuruluşlar tarafından Ermenistan'ın suçlarına karşı benzer tutum görmüyoruz. Hocalı gibi suçları görerek bunlara tepki vermemek sadece ikili değil üçlü ve dörtlü standartların olduğunu gösteriyor. Azerbaycan, uluslararası yükümlülüklerine ciddi yaklaşıyor. Ne yazık ki bunu karşı taraftan görmüyoruz. Ermenistan'ın 30 yılı aşkın süredir devam eden suçları araştırılmalı ve buna tepki gösterilmelidir. Ermenistan işlediği suçları itiraf etmelidir." diye konuştu.

Brifingde, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ve yasa dışı Ermeni silahlı grupları tarafından Azerbaycan'a karşı işlenen suçlar hakkında rapor da okundu.

Kerkicahan, Bağanis-Ayrım, Karadağlı, Hocalı, Başlıbel gibi bölgelerde Azerbaycanlılara karşı yapılan katliamlardan bahsedilen raporda, 1. Karabağ Savaşı'nda kaybolan Azerbaycanlılarla ilgili de bilgi verildi.

Rapora göre, 1988-1994 yıllarında 3 bin 171 asker, 719 sivil toplam 3 bin 890 Azerbaycanlı kayboldu. Kaybolanlardan 872'sinin o dönemde Ermenistan güçlerince esir alındığı biliniyor. Bu kişilerin akıbeti bugün de açığa kavuşturulmadı.

1994 sonrası ateşkes döneminde de Ermenistan'ın saldırılarını sürdürdüğü belirtilen raporda, Eylül 2020'ye kadar 400 Azerbaycanlı asker ile 31 sivilin katledildiği bildirildi.

Rapora göre, 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ın saldırılarında 93 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 454 sivil yaralandı.

Ermenilerin döşediği mayınların neden olduğu can kayıplarına ilişkin ise "Kasım 2020- 6 Ekim 2022 döneminde Ermenistan güçlerinin döşediği mayınların patlaması sonucu 44 Azerbaycanlı yaşamını yitirdi, 213 kişi ise yaralandı." bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakü'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı işlediği suçlar anlatıldı - Son Dakika

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