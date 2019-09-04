Son Dakika Haberleri: Bakü'de Eternity-2019 tatbikatı devam ediyor
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Bakü'de Eternity-2019 tatbikatı devam ediyor

1 saat önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı devam ediyor.

Bakü'de Eternity-2019 tatbikatı devam ediyor, System.String[]

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat kapsamında Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis- Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hattının güvenliğinin sağlanması ve olası terör saldırılarının önlenmesi için gerekli faaliyetler bilgisayarlar üzerinden icra edildi.

2 Eylül'de başlayan Eternity-2019 tatbikatı 6 Eylül'e kadar sürecek.

Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:10 Kaynak: AA
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