Bakü'de gündem Türkiye - Son Dakika

Bakü'de gündem Türkiye

Azerbaycan halkı, büyük bir heyecanla kardeş ülkesinin maçlarını bekliyor

'Sonuna kadar kardeş ülkemizin yanındayız'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kendi cumhurbaşkanımız gibi seviyoruz'

Uğur DEMİRKIRDI - Kaan ÜLKER BAKÜ (Azerbaycan), (DHA) - EURO 2020 A Grubu'nda kalan 2 maçını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak olan A Milli Takım'ın karşılaşmalarını, Azerbaycan halkı büyük bir heyecanla bekliyor.

EURO 2020 A Grubu'ndaki ilk maçında Roma'da İtalya'ya 3-0 kaybeden A Milliler, gözünü grubun kalan 2 maçına çevirdi. Hazırlıklarını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sürdüren A Milli Takım, yarın Galler, pazar günü ise İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Başkentte oynanacak olan 2 karşılaşma için Türkiye'ye tam destek veren Azerbaycan halkı, A Milli Takım'ın gruptan çıkacağına inanıyor. İtalya maçına üzüldüklerini belirten Azerbaycanlı futbolseverler, sonuna kadar kardeş ülkenin yanında olduklarını söyledi. Dualarla Türkiye'yi desteklerini belirten vatandaşlar; canlarının, yüreklerinin her zaman Türkiye ile attığını vurguladı. Azerbaycanlılar ayrıca, Türk halkının çok sık Azerbaycan'a gelmediğini, onları sık sık topraklarına beklediklerini de sözlerine ekledi. Kahramanmaraşlı dondurmacıdan sokak müzisyenine kadar herkes Türkiye'nin gruptan çıkacağını belirtirken, futbolseverler ay-yıldızlı ekip için şarkı da söyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisinden de bahsetmeden geçmeyen kardeş ülke vatandaşları, Erdoğan'ı kendi cumhurbaşkanları gibi sevdiklerini ve Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

İSVİÇRELİ GAZETECİ BAKÜ'DE YAKIN TAKİPTE

Milli takımlarını takip etmek amacıyla Bakü'de bulunan İsviçreli gazeteci Rebecca Spring de Türkiye ile yapacakları maçı yorumladı. İsviçre için yarın oynanacak İtalya ve pazar günü oynanacak Türkiye maçlarının çok zor maçlar olacağını belirten Spring, statta çok fazla Türk taraftarın olacağına ve Türkiye'nin adeta evinde oynayacağına dikkat çekti. Gruptan çıkmak için kazanmak zorunda olduklarının altını çizen Rebecca Spring, 1-0 veya 2-0 İsviçre'nin kazanacağını umduğunu söyledi.