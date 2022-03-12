Bakü'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakü'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı etkinliği düzenlendi

12.03.2022 12:27

Azerbaycan'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Azerbaycan'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Bakü Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Azerbaycan Milli İncesanat Müzesinde düzenlenen "İstiklalin uzun hikayesi" etkinliğine, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, Azerbaycanlı milletvekilleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşının okunmasıyla başlayan programda Bakü YEE Müdürü Selçuk Karakılıç, İstiklal Marşı'nın nasıl yazıldığını ve kabul edildiğini anlattı.

Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva da Azerbaycanlıların İstiklal Marşı'nı kendi marşları gibi kabullendiğini ve severek söylediğini belirtti.

Bakü Devlet Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi Dekanı Aydan Handan ise "Mehmet Akif Şiirinin Temel Özellikleri" konulu sunum yaptı.

Etkinlik, Uluslararası Muğam Merkezi sanatçılarının konseri ve "Mehmet Akif Ersoy Özel Koleksiyonu" sergisiyle sona erdi.

Bakü'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı etkinliği düzenlendi
Bakü'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı etkinliği düzenlendi
Bakü'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı etkinliği düzenlendi
Bakü'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı etkinliği düzenlendi

YORUMLAR
500
Türkiye ve Azerbaycan'dan öğrenciler İstiklal Marşı için ortak proje yürütüyor Türkiye ve Azerbaycan'dan öğrenciler İstiklal Marşı için ortak proje yürütüyor DATÜB gençlik kolları BAKÜ'DE DATÜB gençlik kolları BAKÜ'DE

İstiklal Marşı, Yunus Emre, Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakü'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı etkinliği düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Pes dedirten öneri! Yıldız Tilbe, saldırgan köpeklerin zehirlenmesini istedi
13:36 Ukraynalı milletvekilinden Rusya'ya Nazi benzetmesi: Kiev Rusya'nın yeni Stalingard'ı olacak
13:19 Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırlar ve kar küreme araçları birbirine girdi! Yol trafiğe kapandı
12:50 Babasının mezarına taşlardan kalp yaptı! Gökyüzüne bir baktı ki, ne görsün!
12:40 Buz gibi suda altın avı! Haftada 7-8 gram buluyorlar
12:36 Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda gözle görülür artış yaşanacak
12:32 Ukraynalı generalden kan donduran sözler: Teslim olmayan Rus askerleri köpeklere mama olacak!
12:26 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 3YK formülü: Bu ülkeye 'yeni kadrolar', 'yeni kurallar', 'yeni kurumlar' lazım
10:52 Dünya bu insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor: Adanalı kebapçı, karda aç kalan sokak köpeklerini beslemek için haftada 500 km yol kat ediyor
12:13 İşgal planlandığı gibi gitmeyince Putin ceza kesmeye başladı: 8 general değiştirildi, 2 FSM mensubu istihbaratçı gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 13:46:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bakü'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement