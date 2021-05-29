Bakü'de, "Karabağ Zaferi ve Karabağ Şehitleri Şiir Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi - Son Dakika

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde, "Karabağ Zaferi ve Karabağ Şehitleri Şiir Yarışması Ödül Töreni" düzenledi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ve Azerbaycan Eğitim Bakanlığının himayesinde, Bakü Eğitim Müşavirliği ve Türk İşbirliği ile Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğinde düzenlenen yarışmanın galiplerine ödülleri dağıtıldı.

Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın ev sahipliğinde Büyükelçilik Amfi Tiyatroda düzenlenen törene, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı Muhtar Memmedov ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Yarışmada ilk üçe giren öğrencilere ödüllerini Büyükelçi Bağcı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin ve Azerbaycan Başsavcısı Aliyev takdim etti. Törende, Azerbaycan'ın farklı okullarından yarışmaya katılan ve dereceye giren 50 öğrenciye tablet bilgisayar hediye edildi.

Büyükelçi Bağcı konuşmasında, Karabağ zaferinin öneminden bahsetti ve Azerbaycan'ın bu zaferi ortaokul ders müfredatına koyma kararının anlamlı olduğunu belirtti.

Bağcı, Ermenilerin yaptığı mezalimlerin de anlatılması gerektiğine vurgu yaparak, yarışmada dereceye giren öğrencileri ve organizatörleri kutladı.

"Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, üzüntüsü bizim üzüntümüzdür"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, üzüntüsü bizim üzüntümüzdür" ve Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" sözlerine atıfta bulunarak, Türk halkının Karabağ savaşında Azerbaycan halkı ile aynı duyguları paylaştığını kaydetti.

Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev de Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliğinden bahsederek, Karabağ savaşında bunu bir kez daha gördüklerini belirtti.

Aliyev, Karabağ savaşında kazanılan zaferin genç nesil için büyük önem arz ettiğini, genç neslin yeni ortamda, barış ve huzur içerisinde yaşama ve kendilerini geliştirme olanağı elde ettiğini vurguladı.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, kurum olarak her alanda Azerbaycan'ın yanında yer almaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Tiryaki, işgalden kurtarılan bölgelerin kalkınması adına üzerlerine düşen görevleri yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Tören, Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencilerinin müzik, şiir ve dans gösterisi ile devam etti. Bakü Türk Anadolu Lisesi öğretmenlerinin kurduğu mehter takımının gösterisi de katılımcılar tarafından coşkuyla izlendi.