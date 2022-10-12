Komutan filminin galası gerçekleştirildi - Son Dakika
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Komutan filminin galası gerçekleştirildi

12.10.2022 21:40

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı Operasyonu'nda yaşanmış bir hikayeden yola çıkılarak hazırlanan Komutan filminin galası gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı Operasyonu'nda yaşanmış bir hikayeden yola çıkılarak hazırlanan Komutan filminin galası gerçekleştirildi.

Gençlik Mall CinemaPlus'ta düzenlenen galaya filmin yönetmenlerinden ve başrol oyuncusu Mert Kılıç, diğer başrol oyuncusu Aslıhan Güner Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle düzenlenen gecede Bakülü sinemaseverler, Aslıhan Güner ve Mert Kılıç çiftine büyük ilgi gösterdi.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada bulunan Mert Kılıç, Azerbaycanlıların filme olan ilgisinin kendisini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını söyledi.

Mert Kılıç, gerçek bir hikayeden yola çıkılarak kurgulanan filmde Türk askerlerinin şehit arkadaşlarının naaşlarını kurtarmak için verdiği mücadelenin anlatıldığını kaydetti.

Kılıç, "Bu söylediğim hem Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri hem de Türk Silahlı Kuvvetleri için geçerli. Türk askeri bırakın şehidinin naaşını, bir botunu dahi sınırın ötesinde, savaş alanında bırakmaz. Filmimizin ana fikri bu." dedi.

Aslıhan Güner Kılıç da seyircileri çok güzel bir filmin beklediğini, salondan çıkan herkesin mutlu ayrılacağını belirtti.

Yapımın 7'den 70'e herkesin izleyebileceği, herkese hitap eden bir film olduğunu vurgulayan Kılıç, "Sinemasal anlamda da müziği ve görselleriyle çok kaliteli bir film. Benim çok içime siniyor. O yüzden ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar mutlu olacağım. Azerbaycan halkının ilgisinden memnunuz. Biletler çıktığı an tükendi, bütün salonlar doldu. Burada olduğumuz için çok mutlu ve heyecanlıyız. Buranın bu güzel enerjisiyle de Türkiye'ye dönüp yolculuğumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç, YEE'nin, Türkiye'nin entelektüel birikimini, kültürel sermayesini yurt dışında tanıtmaya da görevli bir kurum olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin hikayesinin anlatılması için de mücadele verdiklerini belirten Karakılıç, "Karabağ Savaşı'nın askeri bakımdan büyük bir zafer olduğu hiç kuşkusuz ortadadır. Azerbaycan'ın kazandığı bu galibiyeti de tıpkı Komutan filminde olduğu gibi Türk sineması ve aktörlerinin birikimi ile bütün dünyayı aktarmak istiyoruz. Bugün Komutan filmi ile aslında askeri bir film nasıl yapılır, bu iş uluslararası arenaya nasıl taşınır onu göstermek istedik." şeklinde konuştu.

Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı ve Mert Kılıç'ın üstlendiği, senaryosu da yine Kılıç'a ait Komutan filmi, Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde bir koridor oluşturmasına engel olmak için başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonu'nda yaşanmış bir hikayeden yola çıkılarak çekildi.

Aksiyon ve dram türündeki filmde, dört Türk askerinin Suriye'nin El Bab bölgesinde yaşanan bir olaya müdahale etmesi ve orada şehit düşen arkadaşlarının naaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için verdiği mücadelenin hikayesi anlatılıyor.

Filmde, Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan ve terörle mücadelede kullanılan Black Hawk (Kara Şahin) ve Atak taarruz helikopterleri de yer aldı.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Fırat, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komutan filminin galası gerçekleştirildi - Son Dakika

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