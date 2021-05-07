"Nizami'den Yunus'a: Birlik ile bakmak" isimli tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

"Nizami'den Yunus'a: Birlik ile bakmak" isimli tiyatro oyunu sahnelendi

07.05.2021 18:15

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Nizami Gencevi'nin 880. doğum yıl dönümü ve Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü dolayısıyla "Nizami'den Yunus'a: Birlik ile bakmak" isimli tiyatro oyunu sahneye konuldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Nizami Gencevi'nin 880. doğum yıl dönümü ve Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü dolayısıyla "Nizami'den Yunus'a: Birlik ile bakmak" isimli tiyatro oyunu sahneye konuldu.

Bakü Yunus Emre Enstitüsünce organize edilen, Azerbaycan Milli Konservatuarı Güzel Sanat Okulu öğrencilerinin rol aldığı oyunu Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Növber Ferit Veçhi, Hırvatistan'ın Bakü Büyükelçisi Branko Zebiç, Polonya'ın Bakü Büyükelçisi Rafal Poborski, farklı ülkelerin yabancı misyon temsilcileri ve Azerbaycanlı milletvekilleri izledi.

Uluslararası Muğam Merkezi'nde salgın kuralları dikkate alınarak sahnelenen oyunda, Nizami Gencevi ve Yunus Emre'nin hayatları ve felsefi düşünceleri anlatıldı. Oyuna, protokol dışında seyirci alınmadı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada 2021'i UNESCO'nun vefatının 700. yıl dönümü dolayısıyla "Yunus Emre Yılı", Türkiye'nin "Yunus Emre ve Türkçe Yılı", Azerbaycan'ın ise doğumunun 880. yıl dönümü münasebetiyle "Nizami Gencevi Yılı" ilan ettiğini hatırlattı.

Azerbaycan edebiyatının ve kültürünün en büyük temsilcisi Nizami Gencevi ile Türk edebiyatının ve Türkçenin büyük şairlerinden Yunus Emre'yi birlik içinde anmanın çok anlamlı olduğunu ifade eden Bağcı, şöyle konuştu:

"Yunus'un sesi, yedi yüzyıl öncesinden, zamanın bütün engebelerini aşarak bugüne ulaşan bir sestir. Bu seste Anadolu coğrafyasının tadı tuzu, sularının çağıltısı, rüzgarlarının uğultusu, dağlarının yankısı var. Dolayısıyla Yunus Emre de çağları aşan sözleriyle, şiirleriyle evrensel bir şairdir. Bütün insanlığı dil, din ve ırkı ayrımı gözetmeksizin sevmeyi ve kucaklamayı tavsiye eden Yunus Emre, yaşadığı çağın çok ötesinde düşünebilen büyük bir düşünür, gönlü dünyadan çok daha büyük bir şairdi. Bugünkü Türkiye Türkçesinin kurucusu, Türkiye'nin gönül mimarı Yunus Emre, bütün insanlığa kurtarıcı reçeteler sunan eşsiz bir sanatkar, büyük bir şair, ama en önemlisi kalbi ve imanı sevgiyle dolu müstesna bir insandır.

2021, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Yunus Emre Yılı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla da Nizami Gencevi Yılı ilan edilmişti. Bugün bu önemli kararın somut bir şekilde gerçekleştiğini görmekten mutluyum."

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç ise enstitü olarak Türkiye ve Azerbaycan'ın iki büyük evrensel şairini yıl dönümlerinde anmak, genç nesillere onların mesajlarını aktarmak ve zor zamanların yaşandığı bu günlerde yeni bir nefes olabilmek için tiyatro oyunu hazırladıklarını belirtti.

Karakılıç, Yunus Emre'nin Türkiye'nin dışa açılan yüzünü en iyi ifade edecek isimlerden olduğunu, Azerbaycan edebiyatının büyük şairi Nizami Gencevi'nin de ölümsüz eseriyle dünya edebiyatına yeni bir ses ve nefes getirmiş bir kişilik olduğunu kaydetti.

Gencevi'nin sadece Azerbaycan'ın kültürel değerlerini değil yaşadığı dönemin evrensel değerlerini de sanatında işleyerek sentezlemiş büyük bir şair olduğunu belirten Karakılıç, Yunus'ta olduğu gibi Gencevi'de de insanlık sevgisinin olağanüstü boyutta bulunduğunu ifade etti.

Nizami'den Yunus'a: Birlik ile bakmak isimli tiyatro oyunu sahnelendi
Nizami'den Yunus'a: Birlik ile bakmak isimli tiyatro oyunu sahnelendi
Nizami'den Yunus'a: Birlik ile bakmak isimli tiyatro oyunu sahnelendi
Nizami'den Yunus'a: Birlik ile bakmak isimli tiyatro oyunu sahnelendi

Yunus Emre, Azerbaycan, Tiyatro, Bakü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Nizami'den Yunus'a: Birlik ile bakmak' isimli tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika


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