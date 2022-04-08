Bakü'de ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ramazan ayının ilk cuma namazı eda edildi.
Bakülüler, ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti.
Başkentin en büyük camilerinden Ejder Bey Camisi, cuma namazı kılmak isteyenlerle doldu.
Cuma namazını Kafkas Müslümanları İdaresi Başkan Yardımcısı ve Azerbaycan Başmüftüsü Salman Musayev kıldırdı. Musayev, okuduğu cuma hutbesinde ramazan ayının ve orucun önemine değindi.
Kaynak: AA
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