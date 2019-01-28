Son Dakika Haberleri: Bakü'de Tasavvuf Musikisi Konseri

Bakü'de Tasavvuf Musikisi Konseri

30 dakika önce

Türk Tasavvuf Musikisi Vakfı İstanbul Tarihi Türk Musikisi Grubu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konser verdi.

Bakü'de Tasavvuf Musikisi Konseri, System.String[]
Türk Tasavvuf Musikisi Vakfı İstanbul Tarihi Türk Musikisi Grubu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konser verdi.

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen "Tasavvuf Geleneği İçinde Seyyid Yahya Şirvani-i Bakuvi" paneli kapsamında Azerbaycan'a gelen İstanbul Tarihi Türk Musikisi Grubu, Bakülüler için konser icra etti.

Azerbaycan Devlet Genç Seyirciler Tiyatrosu'nda düzenlenen konseri YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Mübariz Kurbanlı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ve çok sayıda davetli izledi.

İstanbul Tarihi Türk Musikisi Grubu, yarın da Şamahı kentinde konser programı düzenleyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:01 Kaynak: AA

İstanbul, Azerbaycan, Bakü, Güncel
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