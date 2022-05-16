Bakü'de TEKNOFEST için son hazırlıklar yapılıyor - Son Dakika
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Bakü'de TEKNOFEST için son hazırlıklar yapılıyor

16.05.2022 13:23

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST Azerbaycan'a sayılı günler kala festivalin yapılacağı Bakü Crystal Hall, çevresi ve Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta etkinliğe hazır hale getirilmesi için hummalı çalışmalar yapılıyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST Azerbaycan'a sayılı günler kala festivalin yapılacağı Bakü Crystal Hall, çevresi ve Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta etkinliğe hazır hale getirilmesi için hummalı çalışmalar yapılıyor.

Hem Bakü Crystal Hall'e hem de çevresinde, Türkiye sınırlarını aşarak ilk kez yurt dışında gerçekleştirilecek festival için 120 bin metrekare alana stantlar, çadırlar ve sahneler kuruluyor.

AA muhabirinin organizatörlerden edindiği bilgilere göre, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğündeki "TEKNOFEST Azerbaycan"da toplam üye sayısı 5 bini bulan yaklaşık 1000 takım yarışacak.

Dört gün devam edecek festivali her gün yaklaşık 50 bin, toplam 200 bin kişinin ziyaret edeceği öngörülüyor.

Festival kapsamında, lise, lisans ve üzeri, mezun kategorilerinde Baku Skills, Çevre Teknolojileri, İnsanlık Yararına Teknoloji, İnsansız Hava Araçları, Planör, Tarım Teknolojileri, CanSet, Robotik, Smart Karabağ Hackathon, Rocket League Avrupa Şampiyonası yarışmaları düzenlenecek.

Ayrıca Azerbaycan Take Off Girişim Zirvesi'nde, yeni müşteri, yatırımcı veya paydaş kazanmak isteyenler projelerini sunma fırsatı yakalayacak. Zirvede 32 ülkeden 287 start-up kendi projesini tanıtacak.

Smart Karabağ Hackathon yarışmasında, 131 Azerbaycanlı, 57 Türk programcı ve teknoloji tutkunu Karabağ'ın imarına yönelik projeleriyle yarışacak.

Bakü'de TEKNOFEST için son hazırlıklar yapılıyor
Bakü'de TEKNOFEST için son hazırlıklar yapılıyor
Bakü'de TEKNOFEST için son hazırlıklar yapılıyor
Bakü'de TEKNOFEST için son hazırlıklar yapılıyor
Bakü'de TEKNOFEST için son hazırlıklar yapılıyor

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TBMM Başkanı Şentop, Bakü'de TBMM Başkanı Şentop, Bakü'de TBMM Başkanı Şentop, Bakü'de TBMM Başkanı Şentop, Bakü'de

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakü'de TEKNOFEST için son hazırlıklar yapılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakü'de TEKNOFEST için son hazırlıklar yapılıyor - Son Dakika
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