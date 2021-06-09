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"Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu" düzenlendi - Son Dakika

"Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu" düzenlendi

09.06.2021 16:26

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği" başlıklı sempozyum düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği" başlıklı sempozyum düzenlendi.

Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarının 30. yılı, Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'ndaki zaferi ve TBMM'nin açılışının 100. yılı vesilesiyle TÜRKPA ve Azerbaycan Atatürk Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen sempozyuma, üye ülkelerin parlamenterleri, kuruluş başkanları, büyükelçiler ve akademisyenler katıldı.

Azerbaycan Atatürk Merkezi'nde hem yüz yüze hem de çevrim içi katılımla düzenlenen sempozyuma TÜRKPA Dönem Başkanı ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop video mesaj gönderdi.

Gafarova, Türk dili konuşan halkların beşeriyete tarih boyunca değerli katkılarda bulunduğunu, dünyanın büyük alanına yayılan Türk halklarının kültürlerini koruduklarını ve onları birleştiren ortak değerleri daha da zenginleştirdiklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih sahnesine çıkmasından, başarılarından, TBMM'nin kurulmasından bahseden Gafarova, şunları kaydetti:

"Türkiye, diğer Türk devletleri için yıllar boyu çekim merkezi olmuştur. Şimdi 6 bağımsız devletimiz var. Türk dünyasının düşünce insanlarını her zaman düşündüren Türk birliği idealinin tecessüm ettiren entegrasyon kurumları, halklarımızın organize bir güç olarak şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Tarih, Türk devletlerinin birbirlerine desteğinin neye kadir olmasını gösteren örneklerle zengindir. Kardeş Türkiye'nin manevi ve siyasi desteğiyle Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarının kurtarılması bunu bir kez daha kanıtladı. Bu büyük zaferin önemli sonuçlarından biri de ülkelerimiz arasında doğrudan bağlantı kuracak Zengezur koridorunun yapımı için tarihi imkanın oluşmasıdır." dedi.

TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, hem 2020 hem de 2021'in Türk devletleri için önemli olayların yaşandığı yıllar olduğunu söyledi.

Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarının 30. yılının, TBMM'nin açılışının 100. yılının önemli tarihi olaylar olduğunu vurgulayan Mamayusupov,, "Diğer taraftan Azerbaycan'ın Karabağ'daki büyük zaferi hepimizi sevindirdi. Bu zafer, sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Türk dünyasının zaferidir. Bu, uzun yıllardır beklenilen en büyük tarihi olaydı." diye konuştu.

Mamayusupov, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki çok taraflı ilişkilerin kurumsallaşmasının bölgede barış ve istikrarın korunmasına yardımcı olacağını ve ülkeler arasındaki bağları her alanda güçlendireceğini vurguladı.

Sempozyumun açılış toplantısında, Azerbaycan Atatürk Merkezi Başkanı Milletvekili Nizami Caferov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ile TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı ve TBMM İstanbul Milletvekili İsmet Uçma konuşma yaptı.

Açılış toplantısının ardından gerçekleştirilen panellerde katılımcılar, Türk dili konuşan ülkelerin son 30 yılda elde ettikleri başarı ve gelişmeler, parlamentoların bu bağlamdaki rolü, Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'nda elde ettiği zaferin Türk dünyası için önemi ve Türk iş birliği kuruluşları çerçevesinde gelecekte gerçekleştirilebilecek iş birliği olanakları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu düzenlendi
Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu düzenlendi
Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu düzenlendi
Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu düzenlendi

Azerbaycan, TBMM, Bakü, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu' düzenlendi - Son Dakika


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