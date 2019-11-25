Son Dakika Haberleri: Bakü'de Türk filmleri haftası
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Bakü'de Türk filmleri haftası

6 saat önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yerli Düşünce Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakü Büyükelçiliği'nin destekleriyle gerçekleştirilecek "5. Türk Filmleri Haftası"nın açılış galası, Nizami Kino Merkezi'nde yönetmen Şükrü Alaçam'ın "Locman" filminin gösterimiyle yapılacak.

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yerli Düşünce Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakü Büyükelçiliği'nin destekleriyle gerçekleştirilecek "5. Türk Filmleri Haftası"nın açılış galası, Nizami Kino Merkezi'nde yönetmen Şükrü Alaçam'ın "Locman" filminin gösterimiyle yapılacak.


Etkinliğe Türkiye'den aralarında Murat Şeker, Seyid Çolak, Mustafa Kotan ve Güven Adıgüzel'in bulunduğu birçok oyuncu, yönetmen ve yapımcı konuk olacak. Aynı zamanda konuklar öğrencilerle birlikte Azerbaycan sinema dünyasının sanatçıları ile bir araya gelecek.


Usta yönetmenlerin ödüllü eserleri izleyicinin beğenisine sunulacak


Azerbaycan ile Türkiye arasında sinemanın gücüne dayanarak bir köprü daha eklemeyi hedefleyen "Türk Filmleri Haftası" kapsamında usta yönetmenlerin ödüllü eserlerinin yanı sıra, sinemaseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşmış popüler sinema filmleri de geniş bir çerçevede Azerbaycanlıların beğenisine sunulacak.


"Çakallarla Dans 5", "Kapan", "Annem" ve "Rafadan Tayfa" filmlerinin ücretsiz olarak izlenebileceği etkinlikte ayrıca Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesinde, Türk sineması söyleşileri düzenlenecek.

Azerbaycan, Yönetmen, Bakü, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:01 
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