Son Dakika Haberleri: - Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfının Genel Merkezi açıldı
Son Dakika Güncel - Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfının Genel Merkezi açıldı

- Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfının Genel Merkezi açıldı

1 saat önce

- Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfının Genel Merkezi açıldıBAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfının Genel Merkezi'nin açılışına katıldı.

- Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfının Genel Merkezi açıldı

BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfının Genel Merkezi'nin açılışına katıldı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler 7. Zirvesi çerçevesinde Konseye üye ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfının Genel Merkezinin açılışına katıldı.

Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tilevberdi ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile birlikte Türk Kültür ve Miras Vakfı Bakü'de Genel Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Bakanlar kurdeleyi kestikten sonra binayı gezerek bilgi aldı.

- Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfının Genel Merkezi açıldı

Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:21 Kaynak: İHA
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