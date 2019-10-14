Son Dakika Haberleri: Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfının yeni binası açıldı
Son Dakika Güncel Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfının yeni binası açıldı

Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfının yeni binası açıldı

1 saat önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine bağlı Türk Kültür ve Miras Vakfının yeni binası törenle açıldı.

Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfının yeni binası açıldı, System.String[]

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine bağlı Türk Kültür ve Miras Vakfının yeni binası törenle açıldı.

Açılışa, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto katıldı.

Bakanlar, açılışın ardından Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva'dan bilgi aldı.

Tören kapsamında Azerbaycanlı çocukların müzik ve dans gösterisini izleyen bakanlara, Efendiyeva piyano gösterisi sundu. Bakanlar, Efendiyeva'nın çaldığı Sarı Gelin türküsüne eşlik etti.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üye olduğu Türk Konseyinin 23 Ağustos 2012'de Bişkek'te yapılan Zirve Toplantısı'nda tüzüğü kabul edilen Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı, 2015'ten beri faaliyet gösteriyor.

Vakfın faaliyetiyle Türk dili konuşan halkların kültür ve mirasının korunması, araştırılması ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Azerbaycan, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:40 Kaynak: AA
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