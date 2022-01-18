Bakü'de, "Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30. yılı" konferansı yapıldı - Son Dakika

Bakü'de, "Türkiye- Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin 30. yılı" konulu konferans düzenlendi.

Azerbaycan Teknik Üniversitesindeki konferansta, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev, büyükelçilik müşavirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansta Büyükelçi Bağcı, Türkiye ile Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerinin yeniden tesis edildiği 14 Ocak 1992'den günümüze kadar olan süreci, elde edilen başarıları ve hedefleri anlattı.

Bağcı, ilişkilerin mimarlarının merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile dönemin Türk yöneticileri, son 20 yıldaki sürükleyicilerinin ise Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev olduğunu belirtti.

Tüm başarıların cumhurbaşkanlarının irade ve kararlılıkları ile elde edildiğini söyleyen Bağcı, iki ülke arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin ve Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 2040 Vizyonu belgesinin öneminden bahsetti.

Bağcı, "Şuşa Beyannamesi, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çatısıdır. El ele, omuz omuza vererek daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye ve Azerbaycan'a birlikte ulaşmanın hedeflerini ortaya koyduk. Artık birbirimizin ayrılmaz parçasıyız. Bu ilişkiyi bugüne taşıyanlara borçluyuz. Bize düşen bunu daha ileriye taşımaktır." dedi.

TDT'nin 2040 Vizyonu belgesinin daha kapsamlı bir iş birliğinin yol haritası olduğunu ifade eden Bağcı, "Geleceğe bu çerçevede yol almamız gerekiyor. İlişkilerimizi geliştirmek ve derinleştirmek durumundayız. Bunu yaptığımız sürece birliğimizi ve istikrarımızı koruruz, daha güçlü oluruz." ifadelerini kullandı.

Konferans sonrasında Bağcı ve katılımcılar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerden çeşitli kesitlerin yansıtıldığı karelerin yer aldığı fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.