Son Dakika Haberleri: Bakü'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıl dönümü dolayısıyla konser
Son Dakika Güncel Bakü'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıl dönümü dolayısıyla konser

Bakü'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıl dönümü dolayısıyla konser

6 saat önce

Azerbaycan'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıldönümü dolayısıyla konser düzenlendi.

Bakü'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıl dönümü dolayısıyla konser, System.String[]

Azerbaycan'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıldönümü dolayısıyla konser düzenlendi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğince Devlet Filarmonisinde düzenlenen konsere Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycanlı milletvekilleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Konserde, besteci kardeşler Vasif Allahverdiyev'in "Atatürk" ve "Haydar Aliyev", Ceyhun Allahverdiyev'in "Azerbaycan" ve "Ebedi sevgim" isimli senfonik eserleri seslendirildi.

Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrasının ifa ettiği eserler davetlilerden büyük ilgi gördü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:12 Kaynak: AA
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