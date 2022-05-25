Bakü'de "TÜRKPA Üye Devletlerinde İnsan Haklarının Korunması Konferansı" yapıldı - Son Dakika
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Bakü'de "TÜRKPA Üye Devletlerinde İnsan Haklarının Korunması Konferansı" yapıldı

25.05.2022 20:56
Bakü'de "TÜRKPA Üye Devletlerinde İnsan Haklarının Korunması Konferansı" yapıldı

Azerbaycan'da, "TÜRKPA Üye Devletlerinde İnsan Haklarının Korunması" başlıklı bir konferans düzenlendi.

Azerbaycan'da, "TÜRKPA Üye Devletlerinde İnsan Haklarının Korunması" başlıklı bir konferans düzenlendi.

TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu çerçevesinde Azerbaycan Milli Meclisinde gerçekleştirilen konferansın açılışına Azerbaycan Milli Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Zahid Oruc, TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Erol Kaya, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er ve Azerbaycan Kamu Başdenetçisi Sabina Aliyeva katıldı.

TÜRKPA Üye Devletlerinde İnsan Haklarının Korunması başlıklı konferansta Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ile TÜRKPA üyesi devletlerin parlamenterleri ve kamu başdenetçileri de yer aldı.

Açılış konuşmalarının ardından konferans, "İnsan Haklarının Korunmasında Parlamentoların Rolü" ve "Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumlarının Etkin İşleyişinde Mevzuatın İyileştirilmesinin Önemi" başlıklı iki oturum ile devam etti.

Konferans katılımcısı yetkililer Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile de görüştü.

Bakü'de TÜRKPA Üye Devletlerinde İnsan Haklarının Korunması Konferansı yapıldı
Bakü'de TÜRKPA Üye Devletlerinde İnsan Haklarının Korunması Konferansı yapıldı

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Kaynak: AA

İnsan Hakları, Azerbaycan, Hukuk, Kamu, Güncel, Son Dakika

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