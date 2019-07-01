Son Dakika Haberleri: Bakü'de UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 43. Oturumu devam ediyor
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Bakü'de UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 43. Oturumu devam ediyor

2 saat önce

UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 43. Oturumu 30 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Bakü'de düzenleniyor.

Bakü'de UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 43. Oturumu devam ediyor, System.String[]
UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 43. Oturumu 30 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Bakü'de düzenleniyor.

Başkent Bakü'nün ev sahipliğinde düzenlenen UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 43. Oturumuna UNESCO üye devletlerinin temsilcileri, başbakanlar, başbakan yardımcıları, kültür, çevre, turizm bakanları ve uluslararası kuruluşların başkanları, UNESCO danışma organları başkanları, yaklaşık 70 UNESCO ülkesinin daimi temsilcileri ve mimarlık, miras ve çevre uzmanları katılıyor.

Oturumda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde dahil edilmesi için 36 belge gözden geçirilecek. Sunulan belgelerde 28'i kültürel, 6'sı doğa, 2'si karma (doğa ve kültürel) anıt bulunuyor.

UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 43. Oturumu'nun gündeminde 2018-2019 bütçesinin uygulanmasına ilişkin raporun dinlenmesi, 2020-2021 için Dünya Mirası Fonu için bütçe önerisi üzerine görüşmeler, danışma organlarının raporlarının dinlenmesi, Dünya Miras Listesine dahil edilmek üzere aday gösterilmiş dosyalar için aday gösterme süreci ve listede bulunan anıtların korunmasına ilişkin tartışmalar yer alıyor. - BAKÜ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:41 Kaynak: İHA
Bakü, Güncel
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