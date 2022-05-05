Bakü'de "Yunus Emre Aşıkları" isimli konser düzenlendi - Son Dakika

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Yunus Emre Aşıkları" isimli konser düzenlendi.

Bakü Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Uluslararası Muğam Merkezi'nde organize ettiği etkinliğe Azerbaycanlı milletvekilleri, edebiyat ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Bakü YEE Müdürü Selçuk Karakılıç, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, Yunus Emre'nin, Türkiye'nin dışa açılan yüzünü en iyi ifade edecek isimlerden biri olduğunu söyledi.

Karakılıç, Yunus Emre'nin Türkiye Türkçesini inşa eden büyük bir şair ve didaktik öğretileriyle büyük düşünür olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin gönül dilini kuran ve bunu büyük bir sanata dönüştüren emsalsiz bir dil virtüözüdür. Yedi yüzyıldan beri şiirleri ezberlerde dolaşan, ilahiler şeklinde bestelenerek devamlı tekrar edilen büyük bir gönül mimarıdır. Bütün insanlığa dil, din ve ırkı ayrımı gözetmeksizin sevmeyi tavsiye eden Yunus Emre, yaşadığı çağın çok ötesinde düşünebilen büyük bir düşünür, gönlü dünyadan çok daha büyük bir şairdir."

Yunus Emre'nin hayatı ve çalışmaları hakkında kısa bir film gösterilen etkinlik, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsünün "Korkut Folklor Ansamblı" ve Dünya Musikisinin İncisi Muğam Topluluğu'nun sunumlarıyla devam etti.

Programda, Yunus Emre'nin şiirlerine bestelenmiş şarkılar, bilge sözler ve felsefi şiirler seslendirildi.