Bakü'deki EURO 2020 maçları seyircili oynanacak

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), Bakü'deki Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2020) maçlarının seyircili oynanacağı duyuruldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 4 karşılaşmasında Bakü Olimpiyat Stadı'nın toplam kapasitesinin 50'si kadar seyirci alınabileceği açıklandı.

Yapılan açıklamada, UEFA'nın tavsiyeleri ve Bakü'deki salgının mevcut durumunu dikkate alınarak bu kararın alındığı belirtildi. Milli takımların bir araya geleceği ülke vatandaşları, yerel taraftarlar ile birlikte, ilgili vize ve korona virüs gerekliliklerinin karşılanması şartıyla statlara alınacak. Konuyla ilgili tüm gerekli bilgiler UEFA'ya sunulduğu ifade edildi.

Taraftarların Bakü'de oynanan EURO 2020 maçlarını stadyumda izleyebilmeleri için uygulanacak prosedürler hakkında yakın gelecekte kamuoyu daha detaylı olarak bilgilendirileceği aktarıldı.

Türkiye A Milli Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da ise İsviçre ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacak. Mücadeleler 69 bin seyirci kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak.

-İHA-