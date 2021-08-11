Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı - Son Dakika

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek amacıyla Türk bayrağı yansıtıldı.

Merkezin dış cephesinde ay yıldızlı bayrağın yansıtılmasını Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşları ve Bakülüler de izledi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınların ilk gününde Azerbaycan'ın bir uçak dolusu personeli Türkiye'ye gönderdiğini bildirdi.

O günden sonra da Azerbaycan'ın desteklerini sürdürdüğünü, itfaiye araç ve personeli, helikopter ve amfibi uçak gönderdiğini aktaran Bağcı, "Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla yürütülen bu faaliyet, ülkemiz açısından anlamlı ve değerlidir." dedi.

Bağcı, Azerbaycan'ın bu davranışının "yetiştim kardeşim" davranışı olduğunu vurgulayarak, başta Cumhurbaşkanı Aliyev olmak üzere tüm yetkililere ve Azerbaycan halkına teşekkür etti.

Türk halkının Azerbaycan'ın desteğini gördüğünü ve hissettiğini dile getiren Bağcı, "Milletimiz bu desteği hiçbir zaman unutmayacak." dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Rzayev, zor günlerinde kardeş Türkiye'ye dost elini uzatmanın kendilerinin manevi borcu olduğunu söyledi.

Rzayev, Azerbaycan devleti ve halkının hem zor hem de iyi gününde Türkiye'nin yanında olacağını kaydetti.