Bakü'deki kanser hastası Türk, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi - Son Dakika

Bakü'deki kanser hastası Türk, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Özefagus kanseri teşhisi konan 51 yaşındaki Telat Vargün, Türkiye'de tedavi olmak istemesi üzerine ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Özefagus kanseri teşhisi konan 51 yaşındaki Telat Vargün, Türkiye'de tedavi olmak istemesi üzerine ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan 51 yaşındaki Telat Vargün isimli Türk vatandaşına Özefagus Kanseri teşhisi kondu. Telat Vargün, Türkiye'de tedavi olmak istediğini belirtmesi üzerine ambulans uçak Bakü'ye doğru havalandı. Özefagus Kanseri olan Telat Vargün TC-RSB kuyruk numaralı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Telat Vargün'ü taşıyan ambulans uçak akşam saat 19.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline indi. Burada ambulansa alınan Telat Vargün, tedavi olmak üzere Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez

Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı

5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi

Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı

Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi

Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı

Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam

Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı

Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı

Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti

Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı