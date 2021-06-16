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Bakü, heyecanla Türkiye maçını bekliyor - Son Dakika

Bakü, heyecanla Türkiye maçını bekliyor

16.06.2021 14:55
Bakü, heyecanla Türkiye maçını bekliyor, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A Grubu'nda bu akşam Galler ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A Grubu'nda bu akşam Galler ile karşılaşacak. Bakü'de yaşayan vatandaşlar ve karşılaşma için Bakü'ye gelen Türk taraftarlar heyecanla maç saatini bekliyor.

EURO 2020 A Grubu'ndaki ilk maçında Roma'da İtalya'ya 3-0 kaybeden A Milliler, 2'nci maçında bu akşam TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler ile karşı karşıya gelecek. Tüm biletlerin tükendiği maçta A Milli Takım'ı desteklemek için başkent Bakü'ye gelen Türk taraftarlar ile Bakü'de yaşayan vatandaşlar, heyecanla maç saatini beklemeye başladı. A Milli Takım'a güvenleri tam olan vatandaşlar, ay-yıldızlıların Galler'i mağlup edeceği görüşünde. Formalarını giyip, bayraklarını alarak sokaklara çıkan taraftarlar, tüm Bakü'yü kırmızı-beyaza bürüdü.Öte yandan dualarla Türkiye'yi desteklediklerini belirten Azerbaycanlı vatandaşlar da kardeş ülkenin zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağına emin olduklarını söyledi.

Bakü, heyecanla Türkiye maçını bekliyor

A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Galler, Bakü, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bakü, heyecanla Türkiye maçını bekliyor - Son Dakika Spor


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