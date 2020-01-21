Bakü katliamını anlatan

Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın fotoğraflarından oluşan "Karanfilin ağladığı gece" sergisi TBMM'de açıldı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nce TBMM Halkla İlişkiler Binası'nda düzenlenen serginin açılışını TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Büyükelçi Hazar İbrahim gerçekleştirdi.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, "1990'da Azerbaycan'da Sovyetler Birliği ordusunun sivilleri katlettiği 20 Ocak katliamının acı anısı, aradan geçen 30 yıla rağmen şahitlerin ve bizlerin hafızasında tazeliğini korumaktadır." dedi.

Katliamdan sonra düzenlenen merasimde cenazelerin ve sokaktaki kanların üzerine atılan karanfillerin 20 Ocak ile özdeşleştiğini anlatan Şentop, 19 Ocak'ı 20 Ocak'a bağlayan gecenin de "Karanfilin ağladığı gece" olarak anılmaya başladığını dile getirdi.

Şentop, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yönetimi zamanında Bakü'ye asılsız, hukuki zemin olmadan asker gönderilmesinin dünya tarafından da eleştirildiğini anlattı.

Sovyet askerlerince 20 Ocak'ta 147 sivilin katledildiğini, 744 kişinin yaralandığını, 841 kişinin de hapsedildiğini ifade eden Şentop, şunları söyledi:

"20 Ocak olayları, Sovyet İmparatorluğu'nun iç yüzünü gösteren kanlı, askeri suç tarihine geçmiş ve bu menfur olay Sovyet İmparatorluğu'nun da çöküşünü hızlandırmıştır. Ancak ne tanklar ne de kızıl ordu Azerbaycan halkının bağımsızlık ateşini söndürememiştir. Neticesinde 20 Ocak şehitleri Azerbaycan halkının gönlüne gömülmüş, Azerbaycan bağımsızlığını kazanmış, Sovyetler Birliği de dağılmıştır. 20 Ocak 1990, Azerbaycan halkının şeref günü olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır."

Azerbaycan ve Türkiye halklarının aynı acı ve sevinçleri birlikte yaşadığını anlatan Şentop, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olacağını bildirdi.

"Azerbaycan ve Türkiye tek millet, iki devlettir." diye konuşan Şentop, Türkiye'nin Yukarı Karabağ meselesinde de konunun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması için çaba sarfettiğini dile getirdi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim de konuşmasında 20 Ocak'ın Azerbaycan için, Türk dünyası ve Türkiye için acı bir gün olduğunu ve 30 yıldır bu acıyı yaşadıklarını söyledi.

"O gün bizim bir onur günümüz, şeref günümüzdü. Çünkü bizim şehitlerimiz canlarını, kanlarını bizler için verdiler. Azerbaycan'ın geleceği için şehit oldular." diyen İbrahim, kardeş Türkiye'nin de o zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu kaydetti.

İbrahim, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın bastırılmaya çalışan sesini duyurmak için yanında olduğunu belirterek, iki ülkenin ilişkilerinin benzersiz olduğunu vurguladı.

Azerbaycan'ın şehitlerinin TBMM'de açılan sergiyle anılmasından da onur duyduklarını belirten İbrahim, açılışa katılan Şentop'a da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Şentop ve İbrahim sergiyi gezdi. İbrahim, fotoğraflar hakkında Şentop'u bilgilendirdi.

Sergi, dört gün süreyle görülebilecek.