- Bakü'nün ana caddeleri salgın nedeniyle dezenfekte ediliyor - Son Dakika

- Bakü'nün ana caddeleri salgın nedeniyle dezenfekte ediliyor

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün en işlek ana caddeleri ve sokaklarında korona virüs salgını nedeniyle dezenfekte çalışmaları yürütülüyor.

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı önlemler kapsamında Bakü Valiliği tarafından şehrin 150'den fazla ana caddesi özel kimyasallarla dezenfekte edildi. Yerel saatle sabah 05.00'te başlayan çalışmalar kapsamında şehir merkezinin ana caddelerinde ve kaldırımlarında özel kimyasallarla dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Çalışmalara Bakü Valiliğinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı ve Olağanüstü Haller Bakanlığı personeli de katıldı.

En az 2 bin çalışan, kaldırımlar, yol kenarları, parklar, meydanlar, sokaklar, otoparklar ve yol kenarındaki korkulukları dezenfekte etti. Dezenfektan çalışmaları akşam saatlerine kadar devam edecek.

Azerbaycan'da korona nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı bin 283 olarak açıklandı. Ülke genelinde 460 kişi ise iyileşerek taburcu oldu. Ülkede 3 bine yakın kişi karantinada tutulurken ve şu ana kadar 75 binden fazla kişiye korona virüs testi yapıldığı belirtildi.