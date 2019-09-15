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Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından kurtarılmasının 101. yıl dönümü kutlandı

53 dakika önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtarılmasının 101. yıl dönümünde Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından kurtarılmasının 101. yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtarılmasının 101. yıl dönümünde Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.


Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından kurtarılmasının 101. yıl dönümü törenle kutlandı. Bakü Türk Şehitliği'nde Türkiye Bakü Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törene, Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycanlı milletvekilleri, Azerbaycanlı ve Türk gaziler, askerler, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.


Törende Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından şehitlik anı defterini imzalayan Büyükelçi Erkan Özoral yaptığı konuşmada, "Bakü'nün kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü münasebetiyle bugün bir kere daha manevi huzurlarınızdayız. Kazandığınız zafer büyük Türk milletinin tarihine büyük bir dönüm noktası olarak yazılmış ve Azerbaycan Cumhuriyetinin bugünkü sınırları içinde var olmasının yolunu açmıştır. Anadolu'dan gelerek bu topraklarda kalan bin 130 şehidimiz, bugün Azerbaycanlı kardeşlerinin sevgi ve şefkat dolu sinesinde yatmaktadır. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.


Daha sonra temsili şehit kabirlerine karanfillerin bırakıldığı törende Azerbaycan Şehitliği de ziyaret edilerek kabirlere karanfil bırakıldı.


Kafkas İslam Ordusu


Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Dağıstan'ın Osmanlı Devleti'nden yardım talep etmesi üzerine ordusuyla Azerbaycan'ı düşman işgalinden kurtarmak için görevlendirildi. Azerbaycan'ın çeşitli vilayetlerinde Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerine karşı verilen mücadelenin ardından 15 Eylül 1918'de Bakü de işgalden kurtarıldı. Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için verdiği mücadelede bin 142 şehit verdi. - BAKÜ

Azerbaycan, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
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