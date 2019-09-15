Son Dakika Haberleri: Bakü'nün kurtuluşunun 101. yıl dönümü
Son Dakika Güncel Haber

Bakü'nün kurtuluşunun 101. yıl dönümü

17 dakika önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 101. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 101. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Kıbrıs Savaşı gazileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Büyükelçi Özoral'ın Şehitlik Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Şehitlik anı defterini imzalayan Özoral, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Özoral ve beraberindekiler daha sonra Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti.

Törenin ardından katılımcılar, Bakü Büyükelçiliğine geçerek burada düzenlenen konseri izledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı bando ve müzik grubunun sahne aldığı konserde katılımcılar, ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla marş ve şarkılara eşlik etti.

Kafkas İslam Ordusu

Azerbaycan, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra 4 Haziran 1918'de Osmanlı Devleti ile Batum'da anlaşma imzaladı. Anlaşma, iki devlet arasında siyasi, hukuki, ticari ve askeri alanlarda dostane ilişkiler kurulmasını öngörüyordu. Azerbaycan, anlaşmanın 4. maddesi uyarısınca Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgaline karşı Osmanlı hükümetinden yardım istedi.

Enver Paşa'nın 28 yaşındaki kardeşi Nuri Paşa'nın (Killigil) çabalarıyla kurulan Kafkas İslam Ordusu, Filistin Cephesi'nden getirilen 106. ve 107. piyade ile 56. topçu alayları ile takviye edilerek Bakü ve Azerbaycan'ın diğer illerinin Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılması için görevlendirildi. Gence'ye ulaşan Kafkas İslam Ordusu'ndaki asker sayısı, Azerbaycan kolordusundan yapılan bin kişilik takviyeyle 12 bine ulaştı.

Güzergahındaki Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i de Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyen ordu, 15 Eylül 1918'de 30 saat süren şiddetli muharebelerden sonra Bakü'yü kurtardı. Bakü'de halkın coşkuyla karşıladığı Osmanlı askerleri, kentte geçit töreni düzenledi.

Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı mücadelede bin 130 şehit verdi. Azerbaycan'ın Bakü, Şeki, Şamahı, Gobustan, Göyçay, Kürdemir, Neftçala, Hacıkabul ve Guba gibi birçok bölgesinde Kafkas İslam Ordusu askerinin defnedildiği 14 Türk şehitliği bulunuyor.

Bakü'nün kurtuluşunun 101. yıl dönümü

Azerbaycan, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Iğdır'da 9 gün önce yaralanan Uzman Çavuş şehit düştü
TBMM'nin açtığı sınavda skandal iddia: 98 puan alan elendi, 62 puan alan terfi ettirildi CHP'li Gürsel Tekin'den erken seçim çağrısı: Bu gidişatı tersine çevirmenin yolu sandıktan geçiyor Erhan Erentürk kalesinde devleşti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 14:42:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakü'nün kurtuluşunun 101. yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]