- Bakü'nün kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtarılmasının 102. yıl dönümünde Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtarılmasının 102. yıl dönümü törenle kutlandı. Bakü Türk Şehitliği'nde Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törene, Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Askeri Akademisi Başkanı Haydar Piriyev ve askerler katıldı.

Törende Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından şehitlik anı defterini imzalayan Büyükelçisi Erkan Özoral yaptığı konuşmada, "Aziz şehitlerimiz, sizlerin kahramanlık ve fedakarlığınızla ulaştığımız bugün Türkiye ile Azerbaycan arasında kardeşlik bağları bütün dünyanın örnek gösterip, gıpta ile baktığı sarsılmaz bir hal almıştır. O günün zor şartlarında 15 Eylül 1918 tarihinde Bakü'yü kurtararak kazandığınız bu büyük zafer bugünkü Azerbaycan'ın yolunu açmakla kalmamış, aynı zamanda Azerbaycan ve Türklük üzerinde kurulmak istenen oyunların da sonunu getirmiştir. Türkiye ve Azerbaycan olarak bugün çevremizdeki ateş çemberine yine aynı azim ve çelik irade ile karşı koymaya kararlıyız. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da 'iki devlet, bir millet' şuuruyla ilerleyerek geleceğimizi birlikte inşa etmek konusunda bizler için en önemli ilham kaynağı olmaya devam edeceksiniz. Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan milli ordusu tarafından kurtarılmasının 102. yıl dönümünde bu ordunun muzaffer komutanı Nuri Paşa'yı aziz şehitlerimizi ve bu ordunun her bir neferini, ayrıca Bakü'ye onunla birlikte yürüyen Azerbaycan milli ordusunun komuta heyetini, şehitlerini ve her bir mensubunu rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra temsili şehit kabirlerine karanfillerin bırakıldığı törende Azerbaycan Şehitliği de ziyaret edilerek şehitlik kabirlerine çiçek bırakıldı.

Destek eylemi

Bakü'nün işgalci güçlerden kurtarılmasının 102. yıl dönümü dolayısıyla destek eylemi düzenlendi. Katılımcılar "Türkiye Kal", "Türk Ordusu Kal" "Yaşasın İlham Aliyev", "Yaşasın Erdoğan", "Karabağ" diye Azerbaycan ve Türk ordusuna destek sloganları attı.

Kafkas İslam Ordusu

Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Dağıstan'ın Osmanlı Devleti'nden yardım talep etmesi üzerine ordusuyla Azerbaycan'ı düşman işgalinden kurtarmak için görevlendirildi. Azerbaycan'ın çeşitli vilayetlerinde Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerine karşı verilen mücadelenin ardından 15 Eylül 1918'de Bakü'de işgalden kurtarıldı. Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için verdiği mücadelede bin 142 şehit verdi.