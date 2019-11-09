Son Dakika Haberleri: Bakü'nün ünlü yapıları Azerbaycan bayrağının renklerine büründü
Son Dakika Güncel Bakü'nün ünlü yapıları Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

Bakü'nün ünlü yapıları Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

7 saat önce

Bakü'nün ünlü tarihi ve mimari yapıları, "Devlet Bayrak Günü" dolayısıyla Azerbaycan bayrağının renklerine büründü.

Bakü'nün ünlü yapıları Azerbaycan bayrağının renklerine büründü, System.String[]

Bakü'nün ünlü tarihi ve mimari yapıları, "Devlet Bayrak Günü" dolayısıyla Azerbaycan bayrağının renklerine büründü.

Azerbaycan'da, Haydar Aliyev Fonu'nun girişimleriyle başkent Bakü'nün sembolü tarihi Kız Kalesi, kentin yeni mimari sembollerinden Flame Towers, Bakü Kongre Merkezi, Milli Jimnastik Arena, Crystal Hall, Olimpik Stadyum ve Hilton Otel gibi yapılar ülke bayrağının yansımalarıyla ışıklandırıldı.

Akşam saatlerinde başlayan ve Bakü'ye farklı bir güzellik katan ışıklandırma, kent sakinlerince ilgiyle karşılandı.

Bakülüler, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırılan yapıların önünde fotoğraf çektirdi.

Bakü'nün sokak ve caddelerindeki tüm monitörlerde gün boyunca, dalgalanan Azerbaycan bayrakları gösterildi.

Mavi, kırmızı ve yeşil olmak üzere 3 renkten oluşan Azerbaycan bayrağı, 9 Kasım 1918'de Azerbaycan Cumhuriyeti hükümet toplantısında kabul edildi.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlık elde eden Azerbaycan, cumhuriyet döneminde kabul edilen bayrağı 1991'de tekrar milli bayrak olarak benimsedi.

Ülkede, 2009'daki Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 9 Kasım, "Devlet Bayrak Günü" ve resmi tatil ilan edildi.

Haydar Aliyev, Azerbaycan, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:44 Kaynak: AA
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