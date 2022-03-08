Bakü polisinden temizlik görevlisi kadınlara sürpriz - Son Dakika

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de trafik polisleri, kentin sokaklarının temizliğinden sorumlu kadın işçilere sürpriz yaptı.

Bakü Kent Trafik Polis İdaresi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başkentin sokak ve caddelerinde etkinlik gerçekleştirdi.

Sokaklarda devriye gezen polisler, karşılaştıkları temizlik görevlisi kadınları çeşitli hediyeler ve çiçek vererek kutladı.

Polisler, temizlik işçisi kadınlara gıda yardımında da bulundu. Sürprizleri şaşkınlıkla karşılayan kadın işçiler, trafik polislerine teşekkür etti.

Bakü Kent Trafik Polis İdaresi Halkla İlişkiler Departmanı Başkanı Albay Vagif Asadov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her sene 8 Mart'ta kadınlara yönelik farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini, bu yıl da temizlik görevlisi kadınları sevindirmek istediklerini söyledi.

Temizlik işçisi kadınların sokak ve caddelerde bulunmaları dolayısıyla daha fazla kaza risk taşıdıklarını belirten Asadov, onlara trafik kazalarından kaçınmaları için tavsiyelerde bulunduklarını aktardı.

Dünya Kadınlar Günü'nün resmi tatil olarak kutlandığı Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de mesaj yayımlayarak Azerbaycanlı kadınları kutladı.

Aliyev mesajında özellikle şehit ve gazilerin anne ve eşleri ile asker annelerine iyi dileklerini iletti.