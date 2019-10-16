Son Dakika Haberleri: Bakü-Tiflis-Ceyhan'dan 3,3 milyar varil petrol aktı
Son Dakika Ekonomi Bakü-Tiflis-Ceyhan'dan 3,3 milyar varil petrol aktı

Bakü-Tiflis-Ceyhan'dan 3,3 milyar varil petrol aktı

1 saat önce

Azerbaycan petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nın Ceyhan'daki deniz terminalinden 2006 yılından bu yana yüklenen ham petrol, 3 milyar 314 milyon 965 bin 318 varile ulaştı.

Bakü-Tiflis-Ceyhan'dan 3,3 milyar varil petrol aktı, System.String[]

Azerbaycan petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran Bakü-Tiflis- Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nın Ceyhan'daki deniz terminalinden 2006 yılından bu yana yüklenen ham petrol, 3 milyar 314 milyon 965 bin 318 varile ulaştı.

Ceyhan, Bakü, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:52 
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