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Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'ndan taşınan yük miktarı 1 milyon tonu aştı - Son Dakika

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'ndan taşınan yük miktarı 1 milyon tonu aştı

08.06.2021 10:04

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı'ndan bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ton yük taşıması gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı'ndan bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ton yük taşıması gerçekleştirildiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, AA muhabirine, Türkiye'yi lojistik üs yapma hedefiyle hayata geçirdikleri mega projeler sayesinde geniş bir hinterlanttaki taşımalarda ülkenin söz sahibi olduğunu söyledi.

BTK Demir Yolu Hattı ve Demir İpek Yolu olarak bilinen Orta Koridor üzerinden yapılan taşımaların yukarı doğru bir ivme kazandığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Hattın faaliyete geçtiği günden bugüne 16 bin 279 vagonda 19 bin 646 konteynerle 1 milyon 7 bin ton yük taşıması gerçekleştirildi. Bu taşımaların 6 bin 814 vagonda 8 bin 377 konteynerle 393 bin tonunu ihracat, 9 bin 465 vagonda 11 bin 269 konteynerle 614 bin tonunu ise ithalat taşımaları oluşturdu." dedi.

Karaismailoğlu, ithalat taşımaları içinde transit taşımaların önemli yer tuttuğuna dikkati çekerek, ihracat, ithalat ve transit yüklerin en akıcı ve en ekonomik şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla altyapı, teknik ve gümrük işlemleri bakımından, önündeki tüm engelleri birer birer kaldırdıklarını, bu hattın, dünyanın birçok üretim ve tüketim merkezi arasında güçlü bir ağ kurduğunu dile getirdi.

BTK taşımalarında yüzde 19 artış

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında ticaretin devamlılığının sağlanmasında demir yolu taşımacılığının öne çıktığına işaret eden Karaismailoğlu, Asya-Avrupa hattındaki ticaretin en sağlıklı, hızlı, güvenilir ve ekonomik şekilde sürdürülmesinde, BTK Demir Yolu ve Orta Koridor'un en avantajlı güzergahlardan biri olduğunu anlattı.

BTK Demir Yolu Hattı'nın dünya lojistiğine yön verdiğini ifade eden Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"BTK Hattı'ndan Ocak-Mayıs 2020 döneminde 3 bin 551 vagonda 236 bin 52 ton yük taşındı. Bu yılın aynı döneminde ise taşımalar yüzde 19 artarak 4 bin 507 vagonda 280 bin 878 tona ulaştı. Hat üzerinden Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan, Çin, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan'a gerçekleştirilen ihracat taşımaları da arttı. Bu yılın ilk 5 ayında 1160 vagon, 1246 konteyner olmak üzere 64 bin 378 ton yük ulaştırıldı."

"Ulaşım maliyeti ve zaman BTK ile avantaja dönüştü"

Karaismailoğlu, ihracat taşımalarında Kazakistan, Türkmenistan, Çin ve Azerbaycan'ın başı çektiğini belirterek, Çin'e 4 Aralık 2020'den bu yana 7, Rusya'ya da 1 ihracat treni gönderdiklerini hatırlattı.

İhracatçının ürünlerini deniz yoluyla 45-60 günde gönderirken ihracat trenlerinin ise Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi, Kazakistan ve Çin üzerinden toplam 8 bin 693 kilometreyi yaklaşık 14 günde aştığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu lojistik açısından muazzam bir milattır. BTK Demir Yolu Hattı üzerinden Rusya'ya giden trenlerimiz 4 bin 650 kilometre yolu 8 günde aldı. Dolayısıyla rekabette en önemli unsur olan ulaşım maliyeti ve zaman BTK ile avantaja dönüştü. Hat, ihracatçılarımıza en büyük lojistik desteği sunmaya başladı."

Türkiye- Çin-Türkiye hattında kurulan demir yolu koridorundaki hareketliliğin ise gelecek yıllarda giderek artacağını vurgulayan Karaismailoğlu, BTK Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor ile Türkiye-Çin arasında orta vadede karşılıklı, yılda 1500 tren işletilmesi ve 60 bin TEU yük taşınmasının hedeflendiğini söyledi.

Taşınan ürün çeşitliliği arttı

Karaismailoğlu, Azerbaycan'a giderek, BTK Demir Yolu Hattı ile ulaştırma ve demir yolu yatırımları konusunda güzel görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Demir yolunu, sadece bir ulaşım değil, kardeşlik bağlarını güçlendiren ve ülkenin stratejik potansiyelini ortaya koyan çok önemli bir unsur olarak gördüklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda demir yolu yatırım önceliğimiz artarak devam edecek. Salgın sonrasında güçlü ulaşım ağımızla lojistik üs olma hedefimize adım adım ulaşacağız. 2023 yılında demir yolu yatırımlarının yüzde 60'a, demir yolu ağının da 16 bin 775 kilometreye ulaşması lojistik sektöründe çok önemli değişim ve dönüşüm yapacak. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü ve diğer tren işletmeleriyle çok daha güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum."

Vagon çeşitliliğinin artmasıyla taşınan ürünlerin de çeşitlendiğine işaret eden Karaismailoğlu, daha önce buzdolabı, soğutucu, bor madeni gibi yüklerle başlanan ihracat taşımalarına narenciye, mermer, soya küspesi, muhtelif gıda, demir cevheri, inşaat malzemesi, beyaz eşya, boru, bor madeni, manganez cevheri gibi ürünlerin eklendiğini, mercimek, buğday, yem, adipik asit, bakır katot, kağıt, ceviz, silikon, rulo, kütük sac, ayçiçeği ve çelik kontrüksiyon gibi ürünlerin ithal edildiğini bildirdi.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından BTK ve Demir İpek Yolu üzerinden gerçekleştirilen taşımacılığa çoğalan talebin karşılanması için mevcut tren seferlerinin artırıldığını ve yeni blok yük trenlerinin sefere konulduğunu belirten Karaismailoğlu, "Demir İpek Yolu, geçmişte olduğu gibi bugün de geçtiği tüm topraklara bereket getiriyor." dedi.

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'ndan taşınan yük miktarı 1 milyon tonu aştı
Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'ndan taşınan yük miktarı 1 milyon tonu aştı
Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'ndan taşınan yük miktarı 1 milyon tonu aştı
Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'ndan taşınan yük miktarı 1 milyon tonu aştı

İhracat, Asya, Bakü, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'ndan taşınan yük miktarı 1 milyon tonu aştı - Son Dakika


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