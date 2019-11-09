Son Dakika Haberleri: Bakü-Tiflis-Kars demir yolundan kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişiden ikisi tutuklandı
Son Dakika Güncel Bakü-Tiflis-Kars demir yolundan kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişiden ikisi tutuklandı

Bakü-Tiflis-Kars demir yolundan kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişiden ikisi tutuklandı

8 saat önce

Kars'ta, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolunun iletişim hattındaki kabloları çaldıkları iddia edilen ve gözaltına alınan 5 kişiden ikisi tutuklandı.

Bakü-Tiflis-Kars demir yolundan kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişiden ikisi tutuklandı, System.String[]

Kars'ta, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolunun iletişim hattındaki kabloları çaldıkları iddia edilen ve gözaltına alınan 5 kişiden ikisi tutuklandı.

Arpaçay'a bağlı Güvercin köyü ile Susuz'a bağlı Porsuklu köyünde BTK demir yolunda iletişim sağlanması amacıyla kullanılan ve toprağa gömülü halde olan kabloları çalan 6 kişiden 5'i yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığında ifadesi tamamlanan 5 kişi güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 kişiden ikisi tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer iki kişi savcılıktaki ifadesinin arından serbest kaldı.

Olayla ilgili bir kişinin daha yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Arpaçay, Bakü, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu ile Killa Hakan arasında güldüren diyalog: Bir dahaki sefere oraya yalnız gelirim
Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı Metin Feyzioğlu'ndan istifa açıklaması: Kendine güvenen hodri meydan gelir, aday olur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 21:04:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakü-Tiflis-Kars demir yolundan kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişiden ikisi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]