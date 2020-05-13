Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının kapasitesi artırıldı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dış ticarette talebin arttığı Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu (BTK) hattına ilave 3 bin 500 ton kapasite artışı sağlayacak konteyner aktarma sistemini Türkiye- Gürcistan sınırının Türkiye tarafında bulunan Canbaz İstasyonuna kurduklarını açıkladı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip korona virüs (Covid - 19) tedbirleri kapsamında hastalığın kontrol altına alınması amacıyla önemli tedbirler aldıklarını ve bu tedbirlerle birlikte ticaretin sürdürülmesi yönünde de çalışmalar yaptıklarını aktardı. Bu çerçevede, güvenliğinin yüksek olması dolayısıyla demiryolu taşımacılığına talebin önemli ölçüde arttığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, özellikle Orta Asya ile dış ticaret noktasında Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattına yönelik büyük talep artışı yaşandığını bildirdi.



Söz konusu talebi karşılamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mevcut yüke ek günlük net 3 bin 500 ton yükün taşınabilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile bu zor dönemde Bakü-Tiflis-Kars hattının kapasitesini arttıracak çalışmaları hızla tamamladık. Türkiye-Gürcistan sınırına kurulan konteyner aktarma sistemini tamamlayarak faaliyete geçirdik" ifadelerini kullandı.



İlk tren yola çıktı



Gürcistan, Azerbaycan ve Rusya'ya ait hatların ray genişliği ile Türkiye ve Avrupa ülkelerinin genişliğinin farklı olması dolayısıyla vagon aktarması ya da tekerlek takımlarının değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Gürcistan sınırına kurduğumuz konteyner aktarma sistemi ile söz konusu aktarmaları hızlandırdık. Böylece günlük net 3 bin 500 tona kadar kapasiteyi de artırdık. Şu anda aktarma sistemini kullanan ilk trenimiz, Kazakistan ve Azerbaycan'dan yüklenen 15 vagon 27 konteyner içerisinde bin 200 ton maden, tarımsal ürünler ve ferro silikon ham maddesini Mersin, Derince ve Denizli'ye götürmek üzere yola çıkmış bulunuyor" aktarımında bulundu.



Demiryolu Hattında 520 bin ton yük taşındı



Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattının Avrupa ile Asya arasında köprü olma özelliğini her geçen gün pekiştirdiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, demiryolu hattından taşınan yük miktarının her geçen gün arttığını kaydederek, şunları aktardı:



"Demiryolu Hattı Türkiye ile dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Rusya ve Çin arasındaki ticarette önemli bir rol üstlenmektedir. Bu hattan bu güne kadar 5 bin 250 konteyner içerisinde 240 bin ton ihraç malı, 5 bin 300 konteyner içerisinde 280 bin ton ithal malı veya Avrupa'ya giden transit yük taşındı."



Ayrıca Bakan Karaismailoğlu, yaşanan gelişmelerin Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının ne kadar önemli bir yatırım olduğunu da gözler önüne serdiğine dikkat çekti. - ANKARA