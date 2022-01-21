Bakü Türk Okullarında karne ve zeka oyunları heyecanı - Son Dakika

Azerbaycan'da, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okullarında öğrencilere karneleri dağıtıldı, okulun düzenlediği Akıl ve Zeka Oyunları'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bakü Türk Okullarında düzenlenen törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Nihat Büyükbaş, okul müdürü Nurullah Yazıcı, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükbaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, okulun öğrencileri sadece karne notu ile değerlendirmediğini, birtakım yeteneklerini ortaya çıkarmak için fırsatlar da hazırladığını belirtti.

Büyükbaş, öğrencilere verilen karnelerin aynı zamanda ebeveynlere ve öğretmenlere de verilen notlar olduğunu belirterek "Eğer düşük notları varsa bunun nedeni anne babalar ve öğretmenlerdir. İyi notları varsa da bizdendir, kötü notları varsa da bizdendir." dedi.

Bakü Türk Okulları Müdürü Yazıcı, okulda 2019'dan itibaren Akıl ve Zeka Oyunları etkinlikleri düzenlediklerini bildirdi.

Yazıcı, tatil öncesindeki son haftayı bilgi yarışmalarından rubik küpe, mangaladan satranca kadar birçok alanda yarışmalar düzenleyerek daha verimli hale getirdiklerini söyledi.

Yarışmaların çocukların karakter oluşumuna katkı sağladığını vurgulayan Yazıcı, yarışmalara okulun 1800 öğrencisinin katıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Akıl ve Zeka Oyunları'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.