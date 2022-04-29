Bakü yakınlarında sanayi parkında çıkan yangın 15 saatte söndürüldü - Son Dakika
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Bakü yakınlarında sanayi parkında çıkan yangın 15 saatte söndürüldü

29.04.2022 10:40
Bakü yakınlarında sanayi parkında çıkan yangın 15 saatte söndürüldü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarında Hacı Zeynalabdin kasabasındaki sanayi parkında dün akşam çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 15 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarında Hacı Zeynalabdin kasabasındaki sanayi parkında dün akşam çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 15 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin en büyük gıda şirketlerinden birine ait sanayi parkında dün yerel saatle 17.20 sularında çıkan yangının bu sabah 08.24'te söndürüldüğü bildirildi.

Yangında yaklaşık 5 bin metrekarelik üretim ve depo alanı kullanılamaz hale gelirken can kaybının bulunmadığı belirtildi.

Kullanılamaz hale gelen alanda plastik kutu fabrikası ile yağ depolarının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Azerbaycan Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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KAYSERİ'DE PARK HALİNDEKİ TIR İLE ALEVLERİN SIÇRADIĞI EVİN ÇATISI YANDI KAYSERİ'DE PARK HALİNDEKİ TIR İLE ALEVLERİN SIÇRADIĞI EVİN ÇATISI YANDI BAYRAMPAŞA'DA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN BAYRAMPAŞA'DA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

Azerbaycan, İtfaiye, Yangın, Bakü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakü yakınlarında sanayi parkında çıkan yangın 15 saatte söndürüldü - Son Dakika


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