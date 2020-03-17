Bakü'ye araçların girişi kısıtlanıyor - Son Dakika

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye farklı kentlerden gelen araçların girişi yasaklanacak.



Azerbaycan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, korona virüsünün (Covid-19) yayılmasını sınırlamak ve önlemek için 19 Mart tarihinde saat 00.00'dan itibaren Bakü, Sumgayıt ve Abşeron'a ambulans, İtfaiye, makam araçları ve kamyon gibi araçlar hariç farklı kentlerden gelen araçların girişinin 29 Mart'a kadar yasaklanacağı belirtildi. Buna göre Bakü, Sumgayıt ve Abşeron bölgelerinde kayıtlı olan yolcu taşıtları (otobüsler, minibüsler, taksilerin) Azerbaycan'ın diğer şehirlerinden ve bölgelerinden Bakü, Sumgayıt ve Abşeron'a yolcu götüremeyecek. Aynı kentlere farklı bölgelerden yapılan tren seferleri de durdurulacak. Bakü, Sumgayıt ve Abşeron'a kayıtlı araçların ve yolcularının ise şehre giriş çıkışına izin verilecek.



Bakanlar Kurulu kararına göre, ticari bağlantıların sürdürülmesi, gıda ve diğer günlük ihtiyaçların karşılanması için ticari taşıtların şehre giriş çıkışları serbest olacak. Yetkililer kuralları ihlal eden kişilere ise yasal yaptırımlar uygulanacağını belirtti. - BAKÜ