Bakura ve Gamr arazileri Ürdün ekonomisini canlandıracak

Ürdünlü uzmanlar, kira süresinin sona ermesiyle İsrail'den Ürdün'e geçen El-Bakura ve El-Gamr arazilerinin ülke ekonomisine canlılık getireceğini belirtiyor.

Ürdün, 1994'te imzalanan Vadi Arabe Barış Antlaşması ile Bakura ve Gamr arazilerini 25 yıllığına İsrail'e kiralamıştı. Anlaşma gereği İsrail, kira süresi sona eren toprakları pazar günü Ürdün'e teslim etti.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Ürdünlü uzmanlar, arazilerin verimli bir şekilde kullanılması halinde ülke için hazine değerinde olduğunu ifade etti.

Ürdün Temsilciler Meclisi Tarım Komitesi Başkanı Halid el-Hayari, Ürdün'ün önünde İsrail'in bu arazilerde kullandığı yüksek tarım teknolojilerini kullanmak için hiçbir engel bulunmadığını söyledi.

Ürdün hükümetini söz konusu arazilerden en iyi verimi almaya çağıran Hayari, "Bu toprakların verimliliğini koruyabilecek tarımsal uzmanlığa sahibiz. Ancak hükümet, tüm Ürdünlü çiftçilerin özellikle de gençlerin faydalanabilmesi için ekimi tek bir kategoride sınırlandırmamalı." dedi.

"Ürdün'de tarımsal üretim ve kalite artacak"

Ürdünlü ekonomist Mazın Merci ise Bakura ve Gamr arazilerinde kullanılan teknolojinin Ürdün'ün diğer bölgelerinde de kullanılması gerektiğine işaret etti.



Merci, "Ürdün'ün tamamındaki tarım arazilerinde bu teknolojinin kullanılması halinde ülkede tüm tarımsal alanlarda birkaç yıl içinde üretim ve kalite artacaktır. Uzun vadede ekonomik etkisi ise beklenenden daha büyük olacaktır." diye konuştu.

İsrail konusunda uzman Eymen el-Haniti, söz konusu arazilerde 25 yıl boyunca pazar değeri yüksek tarım ürünleri üretildiğine dikkati çekti.

Verimli bir şekilde kullanılabilirse toprakların Ürdün için gerçek bir hazine olduğunu dile getiren Haniti, "Söz konusu bölge sınırda olduğu için çok fazla güvenlik önlemi almak zorunluluğu var. Bunun çözümü de silahlı kuvvetlerin yönetiminde olacak ve askeriyeden emekli kişilerin de çalıştırılacağı ulusal kooperatif şirketlerinin kurulması olacaktır." ifadelerini kulandı.

Araziler yeniden Ürdün'de

Ürdün Kralı 2. Abdullah, mecliste pazar günü yaptığı konuşmada 25 yıllığına İsrail'e kiralanan Bakura ve Gamr arazilerinde kontrolün, Ürdün'e geçtiğini açıklamıştı. Kral'ın açıklamasının ardından Ürdün ordusu, Bakura'nın kuzeyine Ürdün bayrağını dikmişti.

Amman ile Tel Aviv yönetimleri arasında 1994'te imzalanan Vadi Arabe Barış Anlaşması ile 25 yıllığına İsrail'e kiralanan Bakura ve Gamr arazileri verimli toprakları barındırıyor.

Ülkenin kuzeyindeki İrbid vilayeti yakınlarında yer alan Bakura, yaklaşık 6 bin dönüm alana sahip. Yaklaşık 4 kilometrekarelik bir arazi olan Gamr ise Ürdün'ün güneyindeki El-Akabe kentinde ve sınır bölgesinde yer alıyor.