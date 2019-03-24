Son Dakika Haberleri: Bal 7.grup, Aydınspor 1923: 1 - Sökespor: 0

Bal 7.grup, Aydınspor 1923: 1 - Sökespor: 0

8 dakika önce

Bölgesel Amatör Lig 7.Grup 23.hafta karşılaşmasında kendi evinde Sökespor'u ağırlayan Aydınspor 1923 rakibini, 1-0 mağlup etti.

Bal 7.grup, Aydınspor 1923: 1 - Sökespor: 0, System.String[]
Bölgesel Amatör Lig 7.Grup 23.hafta karşılaşmasında kendi evinde Sökespor'u ağırlayan Aydınspor 1923 rakibini, 1-0 mağlup etti.

Stat: Adnan Menderes

Hakemler: Alper Cesur xx, Mahmut Uncu xx, Murat Şimşek xx

Aydınspor 1923: Alper xx, Hasan Erdi xx, Ahmet xx, Artun xx, Erdal xx, Beşir xx, Devlet xx, Diouf xx (Ömer Dk 90 ?), Arif xx, Umutcan xx(Emre Kılıç dk.79 x), Sani x (Yavuz dk.68 x)

Sökespor: Mert x, Ahmet x, Aykut, Aykan x, Serkan (Mehmet dk80 x), Ergin x (Bilal dk.45 x), Recep x, Tolga x, Timurcan x (Salih Dk 90 ?), Emre x, Coşkun x,

Sarı Kart: Sani, Erdal, Diouf (Aydınspor 1923) Ergin, Coşkun, Emre, Tolga (Sökespor)

Goller: Dk 40 Hasan Erdi (Aydınspor 1923) - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:04 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şırnak'tan Acı Haber! Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 20 Yaralı Var 'Alemin Hızlı Delikanlısı, Speedy Mustafa' Telefon Gasbedince Tutuklandı Fenerbahçe'de Nabil Dirar'a Kaptanlık Verilecek Tescilli Güzel Şebnem Schaefer'dan Dikkat Çeken Çıkış : Erkekleri Baştan Çıkaran Rolleri Reddediyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 17:12:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bal 7.grup, Aydınspor 1923: 1 - Sökespor: 0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]