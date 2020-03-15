BAL 8. Grup: Yunusemre Belediyespor: 3- Sökespor: 1

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 22. haftasında evinde karşılaştığı Sökespor'u 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.



Yunusemre Belediyespor, ligin 22. haftasında evinde Sökespor ile karşı karşıya geldi. Tevfik Lav Spor Tesislerinde seyircisiz oynanan maçta Yunusemre Belediyespor ilk yarıyı 2. dakikada Berkay Velivar, 11. dakikada Uğurcan Köse'nin golleriyle 2-0 önde kapattı. Sökespor 68. dakikada attığı golle farlı 1'e indirirken; 72. dakikada Harun Şanlı Yunusemre Belediyespor'u 3-1 öne geçirdi. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma Mavi Beyazlı takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Yunusemre Belediyespor puanını 52'ye çıkarırken, rakibi Sökespor ise 29 puanda kaldı. - MANİSA