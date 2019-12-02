Son Dakika Haberleri: BAL 9. Grup 11'inci hafta Vitraspor: 1 Yıldırımspor: 2
Son Dakika Spor BAL 9. Grup 11'inci hafta Vitraspor: 1 Yıldırımspor: 2 - Son Dakika Spor

BAL 9. Grup 11'inci hafta Vitraspor: 1 Yıldırımspor: 2

6 saat önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor kendi saha ve seyirci önünde Yıldırımspor'a yenilerek, ligde 3 haftadır puana hasret kaldı.

BAL 9. Grup 11'inci hafta Vitraspor: 1 Yıldırımspor: 2, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor kendi saha ve seyirci önünde Yıldırımspor'a yenilerek, ligde 3 haftadır puana hasret kaldı.


BAL 9'uncu grup 11'inci hafta mücadelesinde Bozüyük 1. Nolu Statta oynanan Vitraspor-Yıldırımspor müsabakası deplasman ekibi ilk yarıda bulduğu 2 golle 2-1 kazanırken, ev sahibi ekibin kötü gidişatı devam etti. Maça iyi başlayan deplasman ekibi Yıldırımspor maçın 20'inci dakikasında Osman Ersöz bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra ataklarına devam eden Yıldırım müsabakanın 31'inci dakikasında Muhammet Furkan Keskinoğlu attığı golle 2-0 öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı 2-0'lık deplasman ekibinin üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıya iyi başlayan Vitraspor müsabakanın 46'ıncı dakikasında Hakan Demir ile bulduğu golle durumu 2-1'e getirdi. Bu dakikadan sonra Vitraspor'un beraberliği bulmak için ataklar yapsa da bu ataklar sonuçsuz kaldı. Maçı konuk ekibi Yıldırımspor 2-1 kazanarak puanını 24'e çıkardı. Vitraspor ise; 12 puanda kalarak ligde tehlikeli bölgede yer aldı. - BİLECİK

Bozüyük, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:38 Kaynak: İHA
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