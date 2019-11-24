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Bal: "Adana'yı kickboksa doyuracağız"

6 saat önce

Ünlü Kick Boks ve Muay Thai Organizatörü Yunus Emre Bal 1 Şubat 2020'de organizatörlüğünü üstleneceği Adana Kickboks gecesi için yurt içi ve yurt dışından bir çok şampiyon sporcunun Adana'da buluşacağını söyledi.

Bal:

Ünlü Kick Boks ve Muay Thai Organizatörü Yunus Emre Bal 1 Şubat 2020'de organizatörlüğünü üstleneceği Adana Kickboks gecesi için yurt içi ve yurt dışından bir çok şampiyon sporcunun Adana'da buluşacağını söyledi.


Bal, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesi de dahil olmak üzere Mersin ve İstanbul'da yaptığı Kickboks ve Muay Thai organizasyonlarının ardından Adana'da da şubat ayında şampiyon kickbokscuların katılımıyla gerçekleştirilecek olan geceye tüm Adanalıları davet etti. Bal, "Adana'yı kickboks'a doyuracağız. Spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyoruz. Özellikle gençlerimizin spora yönelmesi için bu tür organizasyonlar özendirici oluyor. Aileler dövüş sporu diye boks veya kickboksa soğuk baksalar da sporun her türlüsü zararlı alışkanlıklardan koruyucudur. Ben tüm hemşehrilerimizi şubat ayında kückboks gecesine bekliyorum" dedi.


Diğer tüm dövüş sanatları içerisinde seyir açısından kickboksun farklı bir yere sahip olduğunu belirten Bal Adana'da gerçekleşecek olan şampiyonada bir çok ünlü sporcunun ringe çıkacağını da belirtti. - ADANA

Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:57 Kaynak: İHA
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