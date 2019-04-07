Son Dakika Haberleri: Bal Arıları Özgürlüğüne Kavuştu

Bal Arıları Özgürlüğüne Kavuştu

21 dakika önce

Erzincan'da ilkbahar mevsiminde havaların ısınması ile kovan bakımları yapılan bal arıları özgürlüğüne kavuşarak, ağaç dallarında açan çiçeklerle buluştu.

Bal Arıları Özgürlüğüne Kavuştu, System.String[]
Erzincan'da ilkbahar mevsiminde havaların ısınması ile kovan bakımları yapılan bal arıları özgürlüğüne kavuşarak, ağaç dallarında açan çiçeklerle buluştu.

Erzincan'da arıcılar havaların ısınmaya başlaması ile kovan bakımlarını yapmaya koyuldu. Kışın arıların soğuktan korunması için üzeri kapatılan kovanlar birer birer açıldı. Açılan kovanlardan dışarı çıkarak uçmaya başlayan arılar, bir dahaki kış ayına kadar özgürlüğüne kavuştu. Karlı dağların altında çiçek açan kayısı ağaçlarından bal özü toplamaya başlayan arılar doğal güzellik oluşturdu.

Çağlayan beldesi yolu üzerindeki Beybağı Mahallesi'nde 30 yıldır arıcılık yapan Mehmet Cenker, "Kıştan çıktık artık ilkbahar ayındayız. Kayısı ağaçları çiçek açarak rengarenk bir görüntü yansıtıyor. Arıların en sevdiği bal özü kayısı ağaçlarının çiçekleri. Kovanların bakımlarını yaparak, ana arıları kontrol ettik. ve bugün itibariyle arılar bal yapmak için uçmaya başladı, özgürlüklerine kavuştu" diye konuştu. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:29 Kaynak: İHA

Erzincan, Güncel
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