Son Dakika Haberleri: Bal Arısı "Efe" Tescillendi

Bal Arısı "Efe" Tescillendi

1 saat önce

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde, 10 yıl süren ıslah çalışmalarıyla üstün özellikler kazandırılarak bal verimi yüzde 35'e kadar artırılan bal arısı "efe" ismiyle tescillendi.

Bal Arısı
EŞBER AYAYDIN - Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde, 10 yıl süren ıslah çalışmalarıyla üstün özellikler kazandırılarak bal verimi yüzde 35'e kadar artırılan bal arısı "efe" ismiyle tescillendi.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Hayvancılık Bölümü Başkanı Üzeyir Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008'de Türkiye'de görülen 5 arı ırkından Ege eko tipinin ıslahına başladıklarını söyledi.

İzmir ve çevresinde kolonileri taşınmamış, içine başka arı girmemiş yerlerden seçmeler yaparak 201 koloni oluşturduklarını belirten Karaca, bunların arasından da en iyilerini seçtiklerini ifade etti.

Bu sayede 20 koloni oluşturduklarını anlatan Karaca, 2013 yılında üretim izni aldıkları ve yöreye uygun olarak efe adını verdikleri damızlık ana arıları üreticiye sunduklarını dile getirdi.

En büyük özelliği yavru alanının fazla olması

Söz konusu arının 2018 yılının Aralık ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillendiğini belirten Karaca, "Efe'nin en büyük özelliği yavru alanının fazla olması. Bunun dışında kışlama yeteneği çok iyi ve bal verimi de bölge arılarına göre yüzde 25-35 daha yüksek." diye konuştu.

Karaca, tescillenen arının diğer arı türlerine kıyasla çok daha fazla polen ve arı sütü de üretebildiğini ifade ederek, "Şu anda bölgedeki arıcılardan çok büyük talep gelmeye başladı ve geri dönüşü çok iyi. Geçen yıl 10 bin arıyı üreticilerle buluşturduk. Efe ile bölgedeki çam balı üretiminde büyük bir artış olmasını bekliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:03 Kaynak: AA

Türkiye, Ege, EFE, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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