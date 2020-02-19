Bal aromalı şuruba yasak kararı arıcıları sevindirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bal aromalı şuruba yasak kararı arıcıları sevindirdi - Son Dakika

Bal aromalı şuruba yasak kararı arıcıları sevindirdi

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığının aromalı bal ürünlerinin üretimini yasaklama kararı, arıcıları memnun etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının aromalı bal ürünlerinin üretimini yasaklama kararı, arıcıları memnun etti.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm birliklerin uzun süredir bu konuda çalışma yaptığını söyledi.

Bakanlığın yaptığı düzenlemeyle aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünlerin üretiminin yasaklandığını hatırlatan Çiftçi, kararın kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Bu sayede artık arıcıların emeklerinin çalınamayacağını dile getiren Çiftçi, kararın sektörün geleceği açısından da umut verici olduğunu ifade etti.

Çiftçi, "Alınan bu kararla birlikte arıcılarımızın kazançlarının artacağına inanıyoruz. Emek hırsızları bu kararla birlikte devreden çıkmış olacak." dedi.

Akın Çiftçi, tüketicilerden, bal alırken üzerinde ne yazdığına dikkat etmelerini istedi.

Bal aromalı şuruba yasak kararı arıcıları sevindirdi

Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:15 Kaynak: AA
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