Bal aromalı şurup yasaklandı - Son Dakika
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Bal aromalı şurup yasaklandı

6 saat önce

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği'nin 15 yıldır mücadelesini verdiği 'bal aromalı şurup' satışı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bugün itibariyle yasaklandı.

Bal aromalı şurup yasaklandı, System.String[]

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği'nin 15 yıldır mücadelesini verdiği 'bal aromalı şurup' satışı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bugün itibariyle yasaklandı.


Türkiye Arıcılar Birliği ve birliğe bağlı birliklerin 15 yıldır mücadelesini verdiği bal ürününe katkı amacıyla verilen şurup yasaklandı. 19 Şubat tarihli resmi gazetede Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi yönetmeliği yayımlandı. Buna göre aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünlerin üretilmesi yasaklandı. Yönetmelik değişikliğine göre, bal aromalı ve benzeri şurup üreten gıda işletmecilerinin, yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ürettikleri ürünler, 31 Aralık 2020 tarihinden sonra piyasada bulunamayacak.


"Türk arıcımıza hayırlı olsun"


Türkiye arıcılar Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, yönetmeliğin bugünkü resmi gazetede yayımlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'na giderek bal aromalı şurubun yasaklanmasından dolayı teşekkür etti. Başkan Şahin, "Konu 15 yıllık bir konu. 15 yıldır bizden önceki arkadaşlarımız da uğraşıyorlardı. Bal aromalı şurubun yasaklanması konusunda ciddi adımlar atılmış, geçen yıl da Tarım Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'ne Birliklerimiz ciddi bir çalışma ile bal aromalı şurubun yasaklanması konusunda taleplerini ilettiler. Bunun müjdesini zaten bir buçuk ay önce Mersin'de Sayın Bakanımız Türkiye arıcısına o toplantıda vermişti. Biz de bekliyorduk zaten. Hayırlı olsun herkese. Buradan şunu söylemek isterim. Türkiye Arıcılar Birliği Türk ballarının uluslararası satışını yaymak ve geliştirmek amacıyla, uluslararası ISO ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. 2019 yılında başladık. Çalışmaların yapıldığı bir yılda aromalı şurubun Türkiye'de satılması bizlere büyük bir handikaptı. Diğer tarafından FAO ile uluslararası çam balının kimliklendirme projesini bir yıldır yürütüyoruz. İnşallah 2020 yılının sonunda FAO tarafından da bizim dünyaya tek sattığımız çam balımız ve Arap ülkelerine sattığımız petek balımızın da kriterini oluşturmuş oluyoruz. Coğrafi işaretini almış oluyoruz. Bütün bunlar yapılırken bal aromalı şurup etiketi yapıştırılarak balımızın satılması yakışmıyordu. Ben çok teşekkür ediyorum. Türkiye'deki tüm arıcılık sektörünü, arıcılarımız değil sadece hayırlı olsun, emeği geçen birlik başkanlarımıza ve Bakanlık yetkililerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
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